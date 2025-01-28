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Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі

10:55, 28 січня 2025
Раніше цей спільний законопроект анонсували у правоохоронному комітеті Ради та комітеті з питань нацбезпеки.
Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі
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Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби, встановлять кримінальну відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Відповідний законопроект 12442 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів – членів профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності, зокрема Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський. Також ініціаторами законопроекту виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, включно з його головою Олександром Завітневичем.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу», якими передбачити кримінальну відповідальність:

  • голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову громадян на військову службу, так і до їх ухилення (звільнення) від військової служби. Під час воєнного стану за такі дії їм буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.
  • посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби. За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, - їм буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», нещодавно комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, в ході якого обговорили факти протиправних дій посадових осіб ТЦК – застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ТЦК ВЛК

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Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі

Раніше цей спільний законопроект анонсували у правоохоронному комітеті Ради та комітеті з питань нацбезпеки.

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