Які умови для отримання компенсації за працевлаштування молоді

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року, молоді віком до 35 років – на перше робоче місце.

Державна служба зайнятості роз’яснила особливості отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування молоді.

Відповідні програми мають на меті зменшити фінансове навантаження на роботодавця і допомогти молодим людям отримати свій перший досвід на роботі.

Умови для отримання компенсації

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року.

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 35 років – на перше робоче місце.

Працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітного.

Тривалість працевлаштування ­– 1 рік.

Компенсація витрат відбувається кожен непарний місяць роботи працевлаштованої людини (тобто у перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці). Максимальна тривалість виплати компенсації роботодавцю – півроку.

Роботодавець отримує компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що значно знижує витрати на оплату праці на початкових етапах трудових відносин.

Подати заяву потрібно протягом 2 місяців із дня працевлаштування.

Як подати документи

Особисто звернутися в центр зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавця.

Через електронний кабінет роботодавця з накладенням електронного підпису.

Електронною поштою із накладенням електронного підпису.

Компенсація частини заробітної плати молодого працівника дозволяє значно знизити витрати на заробітну плату на старті співпраці та стати ефективним стимулом для малих і середніх підприємств для розширення штату і відкриття нових робочих місць, що позитивно впливає на економіку загалом. Це також і потужний стимул для молоді офіційно працевлаштовуватись, що дає їй можливість знайти стабільну офіційну роботу та здобути досвід.

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