Какие условия для получения компенсации за трудоустройство молодежи

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи до 25 лет со страховым стажем до 1 года, молодежи до 35 лет – на первое рабочее место.

Государственная служба занятости разъяснила особенности получения работодателями компенсации за трудоустройство молодежи.

Соответствующие программы призваны уменьшить финансовую нагрузку на работодателя и помочь молодым людям получить свой первый опыт на работе.

Условия получения компенсации

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи до 25 лет со страховым стажем до 1 года.

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи младше 35 лет – на первое рабочее место.

Трудоустройство должно происходить по направлению центра занятости, подтверждающего регистрацию молодого человека как безработного.

Продолжительность трудоустройства – 1 год.

Компенсация затрат происходит каждый нечетный месяц работы трудоустроенного человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц). Максимальная продолжительность выплаты компенсации работодателю – полгода.

Работодатель получает компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы, что значительно снижает расходы по оплате труда на начальных этапах трудовых отношений.

Подать заявление следует в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.

Как подать документы

Лично обратиться в центр занятости по месту осуществления деятельности работодателя.

Через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи.

Электронная почта с наложением электронной подписи.

Компенсация части заработной платы молодого работника позволяет значительно снизить затраты на заработную плату на старте сотрудничества и стать эффективным стимулом для малых и средних предприятий для расширения штата и открытия новых рабочих мест, что положительно влияет на экономику в целом. Это также мощный стимул для молодежи официально трудоустраиваться, что дает ей возможность найти стабильную официальную работу и получить опыт.

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