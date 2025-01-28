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Что известно о китайском DeepSeek, который обрушил акции Nvidia и угрожает лидерству ChatGPT

13:18, 28 января 2025
DeepSeek во многом ломает бизнес-модель OpenAI и других компаний, работающих над собственными закрытыми моделями ИИ.
Что известно о китайском DeepSeek, который обрушил акции Nvidia и угрожает лидерству ChatGPT
Источник фото: REUTERS
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Как писала «Судебно-юридическая газета», китайский стартап DeepSeek опередил ChatGPT и стал самым популярным ассистентом с искусственным интеллектом в США. Стартап оснащен новой моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3. Он вышел 10 января и быстро набрала популярность среди американских пользователей.

Как считается, все модели искусственного интеллекта, от ChatGPT до DeepSeek, нуждаются в передовых чипах для их обучения, однако в прошлом месяце разработчики искусственного интеллекта из DeepSeek опубликовали статью, в которой рассказали, что для обучения их последней модели DeepSeek-V3 использовали графический процессор H800 американского производителя Nvidia с заниженной производительностью, разработанный специально для поставок в Китай, а также что затраты на обучение составили в разы меньше издержек конкурентов.

Как указывает «Межа», DeepSeek во многом ломает бизнес-модель OpenAI и других компаний, работающих над собственными закрытыми моделями ИИ. Ведь DeepSeek-R1 не только работает лучше, чем лучшая альтернатива с открытым кодом – Llama 3 от Meta. Модель прозрачно показывает всю цепочку своих мыслей в ответах. Это наносит удар по репутации OpenAI, которая до сих пор скрывала цепочки мыслей своих моделей, ссылаясь на коммерческую тайну и на то, что не хочет смущать пользователей, когда модель ошибается.

Напомним, что после значительной просадки акций до 118,58 долларов (-17%) на фоне успеха DeepSeek, компания Nvidia сделала заявление для инвесторов, выразивших беспокойство, что DeepSeek сравнялся с конкурентами, такими как OpenAI, хотя они используют гораздо меньше микросхем Nvidia, чем американские компании. У конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – акции также упали более чем на 6% до 115,01 долларов.

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