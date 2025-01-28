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В Nvidia прокомментировали эффективность DeepSeek, чтобы успокоить инвесторов

10:18, 28 января 2025
После просадки акций на фоне успеха DeepSeek, компания Nvidia сделала заявление для инвесторов.
В Nvidia прокомментировали эффективность DeepSeek, чтобы успокоить инвесторов
Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic
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После значительной просадки акций до 118,58 долларов (-17%) на фоне успеха DeepSeek, компания Nvidia сделала заявление для инвесторов, выразивших беспокойство, что DeepSeek сравнялся с конкурентами, такими как OpenAI, хотя они используют гораздо меньше микросхем Nvidia, чем американские компании. У конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – акции также упали более чем на 6% до 115,01 долларов. Об этом пишет Reuters.

В Nvidia заявили, что достижения китайской фирмы искусственного интеллекта DeepSeek показывают полезность ее чипов для китайского рынка и что в будущем понадобятся новые ее чипы, чтобы удовлетворить спрос на услуги DeepSeek.

Там также отметили, что данная ситуация иллюстрирует, как можно создавать новые модели, используя широко доступные чипы прошлого поколения, к тому же полностью совместимые с контролем экспорта, который ввели США. Таким образом компания стремится показать, что даже их не самое новое «железо» является настолько эффективным.

В исследовательских статьях DeepSeek также говорится, что для разработки проекта было использовано около 2000 чипов Nvidia H800, которые разработаны согласно правилам в 2022 году.

Как ранее стало известно, китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT.

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