В Nvidia прокомментировали эффективность DeepSeek, чтобы успокоить инвесторов

После просадки акций на фоне успеха DeepSeek, компания Nvidia сделала заявление для инвесторов.

Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic

После значительной просадки акций до 118,58 долларов (-17%) на фоне успеха DeepSeek, компания Nvidia сделала заявление для инвесторов, выразивших беспокойство, что DeepSeek сравнялся с конкурентами, такими как OpenAI, хотя они используют гораздо меньше микросхем Nvidia, чем американские компании. У конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – акции также упали более чем на 6% до 115,01 долларов. Об этом пишет Reuters.

В Nvidia заявили, что достижения китайской фирмы искусственного интеллекта DeepSeek показывают полезность ее чипов для китайского рынка и что в будущем понадобятся новые ее чипы, чтобы удовлетворить спрос на услуги DeepSeek.

Там также отметили, что данная ситуация иллюстрирует, как можно создавать новые модели, используя широко доступные чипы прошлого поколения, к тому же полностью совместимые с контролем экспорта, который ввели США. Таким образом компания стремится показать, что даже их не самое новое «железо» является настолько эффективным.

В исследовательских статьях DeepSeek также говорится, что для разработки проекта было использовано около 2000 чипов Nvidia H800, которые разработаны согласно правилам в 2022 году.

Как ранее стало известно, китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.