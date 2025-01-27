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Китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT

19:48, 27 января 2025
Популярность приложения, выпущенного 10 января, стремительно выросла среди пользователей США.
Китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT
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Китайский стартап DeepSeek опередил ChatGPT и стал самым популярным помощником с искусственным интеллектом в США. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, стартап оснащен новой моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3. Она вышла 10 января и быстро набрала популярность среди американских пользователей.

Издание указывает, что такое достижение DeepSeek произвело глубокое впечатление на Кремниевую долину, перевернув распространенные представления о первенстве США в области искусственного интеллекта и эффективности экспортного контроля США, направленного на препятствование попаданию передовых чипов и технологий искусственного интеллекта в Китай.

Речь идет о том, что, как считается, все модели искусственного интеллекта, от ChatGPT до DeepSeek, нуждаются в передовых чипах для их обучения, экспорт которых в Китай администрация президента Джо Байдена пыталась запретить с 2021 года.

Однако в прошлом месяце разработчики искусственного интеллекта из DeepSeek опубликовали статью, в которой рассказали, что для обучения последней модели DeepSeek-V3 использовали графический процессор H800 американского производителя Nvidia с заниженной производительностью, разработанный специально для поставок в Китай, а также что затраты на обучение составили меньше, как 6 миллионов долларов, что в разы меньше затрат конкурентов.

Утверждение китайских разработчиков об использовании для обучения своей модели искусственного интеллекта менее мощных чипов, чем самые современные продукты Nvidia, а также относительно низкая стоимость обучения побуждали руководителей технологических компаний в США усомниться в эффективности государственного контроля за экспортом передовых технологий.

Стартап DeepSeek, основанный только в 2023 году в городе Ханчжоу в восточном Китае, стал первым, получившим высокие оценки от американской технологической индустрии за уровень производительности, который отвечает и даже превосходит самые современные американские модели искусственного интеллекта.

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США искусственный интеллект технологии ИИ

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