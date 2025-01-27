Китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT

Популярність додатка, випущеного 10 січня, стрімко зросла серед користувачів у США.

Китайський стартап DeepSeek випередив ChatGPT і став найпопулярнішим асистентом зі штучним інтелектом у США. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, стартап оснащений новою моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3. Вона вийшла 10 січня і швидко набрала популярність серед американських користувачів.

Видання вказує, що таке досягнення DeepSeek справило глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши поширені уявлення про першість США в галузі штучного інтелекту та ефективність експортного контролю США, спрямованого на перешкоджання потраплянню передових чипів та технологій штучного інтелекту до Китаю.

Йдеться про те, що, як вважається, всі моделі штучного інтелекту, від ChatGPT до DeepSeek, потребують передових чипів для їх навчання, експорт яких до Китаю адміністрація президента Джо Байдена намагалася заборонити з 2021 року.

Проте минулого місяця розробники штучного інтелекту з DeepSeek опублікували статтю, в якій розповіли, що для навчання їх останньої моделі DeepSeek-V3 використали графічний процесор H800 американського виробника Nvidia з заниженою продуктивністю, розроблений спеціально для поставок у Китай, а також що витрати на навчання склали менш як 6 мільйонів доларів, що в рази менше витрат конкурентів.

Твердження китайських розробників про використання для навчання своєї моделі штучного інтелекту менш потужних чипів, ніж найсучасніші продукти Nvidia, а також відносно низька вартість навчання спонукали керівників технологічних компаній у США засумніватися в ефективності державного контролю за експортом передових технологій.

Стартап DeepSeek, заснований лише у 2023 році у місті Ханчжоу в східному Китаї, став першим, який отримав високі оцінки від американської технологічної індустрії за рівень продуктивності, що відповідає і навіть перевершує найсучасніші американські моделі штучного інтелекту.

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