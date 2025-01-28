В центре Киева был демонтирован памятник лауреату Нобелевской премии в области физиологии Ивану Павлову

Возле Александровской больницы коммунальщики демонтировали памятник Ивану Павлову.

Источник фото: dtc.kyivcity.gov.ua

В Печерском районе Киева возле Александровской больницы коммунальщики демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Об этом сообщили в департаменте территориального контроля Киева.

Демонтаж проходит в соответствии с решением Киевского горсовета относительно перечня объектов, подлежащих устранению из публичного пространства города Киева. Демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества.

В дальнейшем он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.

Как указывают в департаменте, с 2022 года коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» уже демонтировало 59 объектов, включая памятник Щорсу. Всего по состоянию на конец января 2025 года в Киеве было убрано 118 таких объектов.

Напомним, усовершенствованная Павловская методика изолированного желудочка позволила впервые установить и описать фазы выделения желудочного сока. Благодаря этому Павлов сделал ряд открытий в области исследования пищеварительных рефлексов. Таким образом, Иван Павлов, по сути, заново создал современную пищеварительную физиологию.

Иван Павлов является лауреатом Нобелевской премии (1904) в области физиологии и медицины «За труды по физиологии пищеварения, которые расширили и изменили понятие жизненно важных аспектов этого вопроса».

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