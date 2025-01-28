Послы G7 отреагировали на смену руководства Агентства оборонных закупок

Дипломаты рекомендуют оперативно разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок.

Источник фото: Thomas Trutschel

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Послы государств G7 отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Напомним, что Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя.

В заявлении G7 дипломаты заявили, что рекомендуют «оперативно разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок».

«Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров», - подчеркнули послы G7.

Добавим, что госпредприятие «Агентство оборонных закупок» заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

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