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«Провалили работу»: Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя

18:37, 24 января 2025
«Я принял решение отстранить всех, кто провалил работу по закупкам вооружения: подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя — Дмитрия Клименкова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает» — Рустем Умеров.
«Провалили работу»: Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны не будет продлевать контракт с Мариной Безруковой, возглавляющей Агентство оборонных закупок (АОЗ).

Кроме того, Умеров внесет Кабмину представление на увольнение заместителя Дмитрия Клименкова. Об этом Рустем Умеров сообщил 24 января.

«Это первый и последний пост по теме закупок вооружения.

Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок – вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «слив» контрактов, «слив» информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КПД подчиненным предприятием МОУ.

Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с россией, почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали.

Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу:

  1. Подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя – Дмитрия Клименкова.
  2. Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.

Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету. Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления.

Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время.

Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. В этом году у АОЗ и ДОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое — только создавало медийный шум.

Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях», - отметил Умеров.

Отметим, что сама Марина Безрукова 24 января заявила, что наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины продлил ей еще на год контракт в должности директора Агентства оборонных закупок.

«Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины продлил мой контракт как директора Агентства оборонных закупок. Дополнительное соглашение о продлении его действия сроком на один год подписал председатель наблюдательного совета АОЗ», - написала Безрукова.

Автор: Наталя Мамченко

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военные увольнение Минобороны Рустем Умеров

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«Провалили работу»: Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя

«Я принял решение отстранить всех, кто провалил работу по закупкам вооружения: подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя — Дмитрия Клименкова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает» — Рустем Умеров.

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