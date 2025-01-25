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В Житомире требуют заключить охранный договор на здание кооперативного колледжа

07:36, 25 января 2025
Здание с архитектурной ценностью, принадлежащее облпотребсоюзу, находится без охранного договора.
В Житомире требуют заключить охранный договор на здание кооперативного колледжа
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В Житомире прокуратурой заявлен иск о признании противоправным бездействие Житомирского облпотребсоюза и обязательства его заключить охранный договор на объект культурного наследия «Кооперативный техникум».

Житомирский окружной административный суд открыл по делу производства, отметили в областной прокуратуре.

Речь идет о памятнике архитектуры местного значения – здании Житомирского коооперативного профессионального колледжа бизнеса и права, расположенном в Житомире по ул. Киевской, 82.

Выяснено, что сооружение, составляющее архитектурную ценность для края и длительное время находящееся в собственности облпотребсоюза, до сих пор не имеет охранного договора.

Владелец не заключил охранный договор добровольно, как этого требует законодательство, создающее риск для сохранения здания более 70 лет. В этой связи прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать владельца подписать такой договор с Департаментом градостроительства и земельных отношений Житомирского горсовета.

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прокуратура Житомир

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