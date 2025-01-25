В Гоструда напомнили, какие существуют правила трудоустройства несовершеннолетних

Трудовой договор с несовершеннолетними заключается только в письменной форме.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труду объясняет нюансы трудоустройства несовершеннолетних.

Право на працю, яку громадянин, зокрема і неповнолітній, обирає собі вільно, визначено ст. 43 Конституції України. Для неповнолітніх громадян діюче законодавство України встановлює спеціальні умови праці, але чимало осіб про це не знає. До того ж деякі недобропорядні роботодавці використовують нелегальну найману працю, і в результаті неповнолітні залишаються взагалі без належних їм трудових гарантій.

Працевлаштування неповнолітніх має свої певні особливості. Зокрема, неповнолітнім працівникам заборонено працювати в небезпечних умовах, на нічних, понаднормових роботах та у вихідні. Трудовий договір з неповнолітніми укладається лише у письмовій формі.

У разі залучення до роботи неповнолітніх роботодавцям необхідно врахувати деякі моменти.

Максимальна тривалість робочого часу:

від 14 до 16 років – 24 години на тиждень;

від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень.

Дозволений вік:

16-18 років – без обмежень;

15-16 років – за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює;

14-15 років – у вільний від навчання час для виконання легкої роботи за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.

Особливі умови:

медичний огляд при прийнятті на роботу і щороку до 21 року;

спеціальний облік із зазначенням дати народження;

заробітна плата на рівні дорослого працівника;

щорічна відпустка 31 день, додатково навчальні відпустки.

Неповнолітні мають виконувати лише легку роботу, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання.

Таким чином, праця неповнолітніх в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги та дотримання законодавства, яке гарантує їм безпеку, соціальний захист і можливість поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.

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