У Держпраці нагадали, які існують правила працевлаштування неповнолітніх

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси працевлаштування неповнолітніх.
Право на працю, яку громадянин, зокрема і неповнолітній, обирає собі вільно, визначено ст. 43 Конституції України. Для неповнолітніх громадян діюче законодавство України встановлює спеціальні умови праці, але чимало осіб про це не знає. До того ж деякі недобропорядні роботодавці використовують нелегальну найману працю, і в результаті неповнолітні залишаються взагалі без належних їм трудових гарантій.
Працевлаштування неповнолітніх має свої певні особливості. Зокрема, неповнолітнім працівникам заборонено працювати в небезпечних умовах, на нічних, понаднормових роботах та у вихідні. Трудовий договір з неповнолітніми укладається лише у письмовій формі.
У разі залучення до роботи неповнолітніх роботодавцям необхідно врахувати деякі моменти.
Максимальна тривалість робочого часу:
Дозволений вік:
Особливі умови:
Неповнолітні мають виконувати лише легку роботу, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання.
Таким чином, праця неповнолітніх в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги та дотримання законодавства, яке гарантує їм безпеку, соціальний захист і можливість поєднувати роботу з навчанням та відпочинком.
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