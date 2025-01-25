Хірурга з Білої Церкви затримали на хабарі – обіцяв обмежену придатність за 40 тисяч гривень

Лікар пропонував вплинути на рішення ВЛК за хабар.

Фото: pol.kyivregion

Поліцейські Київщини повідомили про підозру хірургу з Білої Церкви, який за 40 тисяч гривень обіцяв військовослужбовцю вказати у медичних документах категорію «обмежено придатний» та вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Лікарю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Київської області.

За інформацією правоохоронців, військовий звернувся до хірурга на огляд. Дізнавшись про статус пацієнта, медик запропонував внести до медичних документів запис, що обмежує придатність до військової служби, а також вплинути на голову ВЛК для прийняття відповідного висновку.

Лікаря затримали під час отримання хабаря. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Білоцерківського райвідділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, оголосили лікарю підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Білоцерківського управління СБУ в Київській області.

За скоєне лікарю загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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