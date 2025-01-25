Практика судов
  1. В Украине

Хирурга из Белой Церкви задержали на взятке – обещал ограниченную пригодность за 40 тысяч гривен

07:00, 25 января 2025
Врач предлагал повлиять на решение ВВК за взятку.
Хирурга из Белой Церкви задержали на взятке – обещал ограниченную пригодность за 40 тысяч гривен
Фото: pol.kyivregion
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении хирургу из Белой Церкви, который за 40 тысяч гривен обещал военнослужащему указать в медицинских документах категорию «ограниченно годен» и повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК). Врачу грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, военный обратился к хирургу на осмотр. Узнав о статусе пациента, медик предложил внести в медицинские документы запись, ограничивающую пригодность к военной службе, а также повлиять на председателя ВВК для принятия соответствующего заключения.

Врача задержали во время получения взятки. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Следователи Белоцерковского райотдела полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, объявили врачу подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники Белоцерковского управления СБУ в Киевской области.

За содеянное врачу грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Белая Церковь Киевская область ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Провалили работу»: Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя

«Я принял решение отстранить всех, кто провалил работу по закупкам вооружения: подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя — Дмитрия Клименкова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает» — Рустем Умеров.

Только 8% населения знает о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР – глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк

Как подчеркнула Елена Шуляк, главным антикоррупционным органом подавляющее большинство граждан считают полицию, и только 8% населения знают о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР.

Изменить процедуру отбора руководителя АРМА – обязательство в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility, которое должно быть выполнено до конца марта – Анастасия Радина

Управление арестованными активами в АРМА остается проблематичным, заявила глава Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Правительство создало Агентство национального единства и утвердило положение о Минединстве

Агентство национального единства будет стимулировать процессы возвращения граждан в Украину.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді