Хирурга из Белой Церкви задержали на взятке – обещал ограниченную пригодность за 40 тысяч гривен

Врач предлагал повлиять на решение ВВК за взятку.

Фото: pol.kyivregion

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении хирургу из Белой Церкви, который за 40 тысяч гривен обещал военнослужащему указать в медицинских документах категорию «ограниченно годен» и повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК). Врачу грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, военный обратился к хирургу на осмотр. Узнав о статусе пациента, медик предложил внести в медицинские документы запись, ограничивающую пригодность к военной службе, а также повлиять на председателя ВВК для принятия соответствующего заключения.

Врача задержали во время получения взятки. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Следователи Белоцерковского райотдела полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, объявили врачу подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники Белоцерковского управления СБУ в Киевской области.

За содеянное врачу грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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