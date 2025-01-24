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Облагается ли военным сбором сумма арендной платы, выплачиваемая по договору аренды имущества

23:59, 24 января 2025
В налоговой отметили, что сумма арендной платы по договору аренды движимого (недвижимого) имущества подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.
Облагается ли военным сбором сумма арендной платы, выплачиваемая по договору аренды имущества
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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, облагается ли военным сбором сумма арендной платы, которая выплачивается по договору аренды имущества.

Указывается, что в соответствии с нормами ст.ст. 759, 762 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV по договору найма (аренды), наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество во владение и пользование за плату на определенный срок, за пользование которого с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Согласно п.п. 1 о.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее НКУ) объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.Да, п. 163.1 ст. 163 НКУ предусмотрено, что объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения», в частности, резидента есть общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

В общий месячный (годовой) доход налогоплательщика включаются, в частности, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) налогоплательщику в соответствии с условиями гражданско-правового договора (п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 НКУ) и доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 НКУ.

Для плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения», ставка военного сбора составляет 5 проц. от объекта налогообложения, определенного п.п. 1 о.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Таким образом, сумма арендной платы, выплачиваемой по договору аренды движимого (недвижимого) имущества подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.

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налоговая военный сбор

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