Только 8% населения знает о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР – глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк

Как подчеркнула Елена Шуляк, главным антикоррупционным органом подавляющее большинство граждан считают полицию, и только 8% населения знают о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР.

Источник фото: sluga-narodu.com

Только 8% населения знают о деятельности и существовании в Украине НАБУ и ГБР. Об этом сообщает сайт партии «Слуга народа» со ссылкой на главу партии, народного депутата Елену Шуляк.

Так, со ссылкой на исследование она отметила, что хотя «украинцы считают судебную систему и таможню наиболее коррумпированными сферами в Украине», «в то же время масштабы политической коррупции, по их мнению, даже выше повседневной бытовой».

«Впрочем, граждане не очень осведомлены о том, какие функции и зачем выполняют НАБУ и ГБР, хотя и считают, что благодаря цифровизации и переводу государственных услуг онлайн коррупционные проявления удается уменьшать» - сообщила Елена Шуляк, комментируя результаты социологического исследования «Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность», представленного 24 января.

«Украинцы считают, что коррупция занимает второе место в ТОП-5 основных проблем Украины – в этом убеждены 80% опрошенных граждан и 76% опрошенных представителей бизнеса. По мнению опрошенных, речь идет, в основном, о политической коррупции на высшем уровне правительства и парламента, коррупции в бизнесе в части взаимоотношений с чиновниками, а также повседневной бытовой коррупции.

В то же время наиболее серьезной украинцы считают именно политическую коррупцию – об этом заявили 80% опрошенного населения и 76% опрошенных представителей бизнеса. На втором месте – коррупция во взаимоотношениях с чиновниками. А вот коррупция на бытовом уровне на последнем месте», – отметила Шуляк.

Она добавила, что, согласно результатам исследования, ТОП-5 сфер, где коррупция наиболее распространена население считает судебную систему, таможню, пограничный контроль, перемещение с подконтрольных Украине территорий на ВТО и обратно, а также гуманитарную помощь.

Следовательно, по ее словам, «наиболее приоритетным для населения остается очищение от коррупции судебной системы».

Напомним, что в Украине уже 10 лет продолжается масштабная судебная реформа – в частности, большинство судебных органов было сформировано при решающей роли международных экспертов и активной общественности. В частности, Высший антикоррупционный суд сформирован при участии Общественного совета международных экспертов, который полностью состоит из делегированных международными партнерами членов, Высший совет правосудия и ВККС формировались при участии комиссий с решающей ролью международных экспертов и т. д.

Со ссылкой на исследование, Елена Шуляк отметила, что «сферы, где за этот период времени улучшения не произошло – городские власти, суды и прокуратура».

Кроме того, как свидетельствуют результаты представленного 24 января исследования, главным антикоррупционным органом большинство считает Национальную полицию Украины.

В то же время, отметила Шуляк, только 8% населения знают о том, что в Украине работает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) и осведомлено о том, что они делают. В среднем, отметила Шуляк, 40% украинцев не имеют ясного представления, что делают эти органы, в то же время среди опрошенных в сфере бизнеса степень такого незнания несколько ниже – в пределах 16%.

«Нужно понимать, что в некоторых областях, если смотреть на результаты исследования, уровень коррупции пока, к сожалению, не изменился. Так в деятельности регистрационных и разрешительных институциях он и 5 лет назад и сейчас составляет 3%. Такие же цифры для коррупционных проявлений со стороны городских властей, налоговых и таможенных органов, а также прокуратуры и судов», – резюмировала народный депутат.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.