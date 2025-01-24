Кто имеет право на льготный проезд в поездах Украины – перечень

Пенсионеры, студенты, участники боевых действий могут воспользоваться льготами на железнодорожный транспорт.

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В Украине льготы на железнодорожный транспорт доступны для отдельных категорий граждан. Они распространяются на пригородные электрички, региональные и скоростные поезда, в зависимости от статуса льготника.

Льготы для пенсионеров

- Пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными электричками при условии предъявления пенсионного удостоверения.

- На поезда дальнего следования льгота не распространяется - необходимо оплачивать полную стоимость билета.

Другие льготные категории

Многодетные семьи

- Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты

- Получают 50% скидки на проезд в поездах дальнего следования (плацкарт), региональных поездах (вагоны 2 и 3 класса) и электричках.

- Скидка действует только для студентов дневной формы обучения при наличии студенческого билета.

Лица с инвалидностью

- Имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках.

- В поездах дальнего следования и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой с 1 октября по 15 мая.

Участники боевых действий

- Могут бесплатно пользоваться пригородными электричками.

- В поездах дальнего следования имеют право на бесплатный проезд (1 раз в 2 года туда-обратно) или на 50% скидку (1 раз в год).

Бесплатный проезд для других категорий

К льготным категориям относятся:

- Чернобыльцы и их семьи.

- Участники Великой Отечественной войны.

- Ветераны МВД, военной службы, налоговой.

- Родители военных, которые погибли или пропали без вести.

- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Полный перечень льготных категорий доступен на официальном сайте Укрзализныци.

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