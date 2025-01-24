Практика судов
  1. В Украине

Кто имеет право на льготный проезд в поездах Украины – перечень

23:48, 24 января 2025
Пенсионеры, студенты, участники боевых действий могут воспользоваться льготами на железнодорожный транспорт.
Кто имеет право на льготный проезд в поездах Украины – перечень
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине льготы на железнодорожный транспорт доступны для отдельных категорий граждан. Они распространяются на пригородные электрички, региональные и скоростные поезда, в зависимости от статуса льготника.

Льготы для пенсионеров

- Пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными электричками при условии предъявления пенсионного удостоверения.

- На поезда дальнего следования льгота не распространяется - необходимо оплачивать полную стоимость билета.

Другие льготные категории

Многодетные семьи

- Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты

- Получают 50% скидки на проезд в поездах дальнего следования (плацкарт), региональных поездах (вагоны 2 и 3 класса) и электричках.

- Скидка действует только для студентов дневной формы обучения при наличии студенческого билета.

Лица с инвалидностью

- Имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках.

- В поездах дальнего следования и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой с 1 октября по 15 мая.

Участники боевых действий

- Могут бесплатно пользоваться пригородными электричками.

- В поездах дальнего следования имеют право на бесплатный проезд (1 раз в 2 года туда-обратно) или на 50% скидку (1 раз в год).

Бесплатный проезд для других категорий

К льготным категориям относятся:

- Чернобыльцы и их семьи.

- Участники Великой Отечественной войны.

- Ветераны МВД, военной службы, налоговой.

- Родители военных, которые погибли или пропали без вести.

- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Полный перечень льготных категорий доступен на официальном сайте Укрзализныци.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

льготы Укрзализныця транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Провалили работу»: Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя

«Я принял решение отстранить всех, кто провалил работу по закупкам вооружения: подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя — Дмитрия Клименкова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает» — Рустем Умеров.

Только 8% населения знает о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР – глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк

Как подчеркнула Елена Шуляк, главным антикоррупционным органом подавляющее большинство граждан считают полицию, и только 8% населения знают о том, что в Украине работает НАБУ и ГБР.

Изменить процедуру отбора руководителя АРМА – обязательство в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility, которое должно быть выполнено до конца марта – Анастасия Радина

Управление арестованными активами в АРМА остается проблематичным, заявила глава Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Правительство создало Агентство национального единства и утвердило положение о Минединстве

Агентство национального единства будет стимулировать процессы возвращения граждан в Украину.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді