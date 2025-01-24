Кто имеет право на льготный проезд в поездах Украины – перечень

В Украине льготы на железнодорожный транспорт доступны для отдельных категорий граждан. Они распространяются на пригородные электрички, региональные и скоростные поезда, в зависимости от статуса льготника.
Льготы для пенсионеров
- Пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными электричками при условии предъявления пенсионного удостоверения.
- На поезда дальнего следования льгота не распространяется - необходимо оплачивать полную стоимость билета.
Другие льготные категории
Многодетные семьи
- Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках при наличии соответствующего удостоверения.
Студенты
- Получают 50% скидки на проезд в поездах дальнего следования (плацкарт), региональных поездах (вагоны 2 и 3 класса) и электричках.
- Скидка действует только для студентов дневной формы обучения при наличии студенческого билета.
Лица с инвалидностью
- Имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках.
- В поездах дальнего следования и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой с 1 октября по 15 мая.
Участники боевых действий
- Могут бесплатно пользоваться пригородными электричками.
- В поездах дальнего следования имеют право на бесплатный проезд (1 раз в 2 года туда-обратно) или на 50% скидку (1 раз в год).
Бесплатный проезд для других категорий
К льготным категориям относятся:
- Чернобыльцы и их семьи.
- Участники Великой Отечественной войны.
- Ветераны МВД, военной службы, налоговой.
- Родители военных, которые погибли или пропали без вести.
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Полный перечень льготных категорий доступен на официальном сайте Укрзализныци.
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