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Хто має право на пільговий проїзд у поїздах України – перелік

23:48, 24 січня 2025
Пенсіонери, студенти, учасники бойових дій можуть скористатися пільгами на залізничний транспорт.
Хто має право на пільговий проїзд у поїздах України – перелік
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В Україні пільги на залізничний транспорт доступні для окремих категорій громадян. Вони поширюються на приміські електрички, регіональні та швидкісні поїзди, залежно від статусу пільговика.

Пільги для пенсіонерів

  • Пенсіонери можуть безплатно користуватися приміськими електричками за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.
  • На поїзди далекого сполучення пільга не поширюється – необхідно оплачувати повну вартість квитка.

Інші пільгові категорії

Багатодітні сім’ї

  • Діти з багатодітних сімей мають право на безплатний проїзд у приміських електричках за наявності відповідного посвідчення.

Студенти

  • Отримують 50% знижки на проїзд у поїздах далекого сполучення (плацкарт), регіональних поїздах (вагони 2 і 3 класу) та електричках.
  • Знижка діє лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка.

Особи з інвалідністю

  • Мають право на безплатний проїзд у приміських електричках.
  • У поїздах далекого сполучення та їх супроводжуючі можуть користуватися 50% знижкою з 1 жовтня до 15 травня.

Учасники бойових дій

  • Можуть безплатно користуватися приміськими електричками.
  • У поїздах далекого сполучення мають право на безплатний проїзд (1 раз на 2 роки туди-назад) або на 50% знижку (1 раз на рік).

Безплатний проїзд для інших категорій

До пільгових категорій належать:

  • Чорнобильці та їх родини.
  • Учасники Великої Вітчизняної війни.
  • Ветерани МВС, військової служби, податкової.
  • Батьки військових, які загинули або зникли безвісти.
  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Повний перелік пільгових категорій доступний на офіційному сайті Укрзалізниці.

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