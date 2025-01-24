Хто має право на пільговий проїзд у поїздах України – перелік

23:48, 24 січня 2025
Пенсіонери, студенти, учасники бойових дій можуть скористатися пільгами на залізничний транспорт.
В Україні пільги на залізничний транспорт доступні для окремих категорій громадян. Вони поширюються на приміські електрички, регіональні та швидкісні поїзди, залежно від статусу пільговика.
Пільги для пенсіонерів
- Пенсіонери можуть безплатно користуватися приміськими електричками за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.
- На поїзди далекого сполучення пільга не поширюється – необхідно оплачувати повну вартість квитка.
Інші пільгові категорії
Багатодітні сім’ї
- Діти з багатодітних сімей мають право на безплатний проїзд у приміських електричках за наявності відповідного посвідчення.
Студенти
- Отримують 50% знижки на проїзд у поїздах далекого сполучення (плацкарт), регіональних поїздах (вагони 2 і 3 класу) та електричках.
- Знижка діє лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка.
Особи з інвалідністю
- Мають право на безплатний проїзд у приміських електричках.
- У поїздах далекого сполучення та їх супроводжуючі можуть користуватися 50% знижкою з 1 жовтня до 15 травня.
Учасники бойових дій
- Можуть безплатно користуватися приміськими електричками.
- У поїздах далекого сполучення мають право на безплатний проїзд (1 раз на 2 роки туди-назад) або на 50% знижку (1 раз на рік).
Безплатний проїзд для інших категорій
До пільгових категорій належать:
- Чорнобильці та їх родини.
- Учасники Великої Вітчизняної війни.
- Ветерани МВС, військової служби, податкової.
- Батьки військових, які загинули або зникли безвісти.
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Повний перелік пільгових категорій доступний на офіційному сайті Укрзалізниці.
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