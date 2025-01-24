Хто має право на пільговий проїзд у поїздах України – перелік

Пенсіонери, студенти, учасники бойових дій можуть скористатися пільгами на залізничний транспорт.

В Україні пільги на залізничний транспорт доступні для окремих категорій громадян. Вони поширюються на приміські електрички, регіональні та швидкісні поїзди, залежно від статусу пільговика.

Пільги для пенсіонерів

Пенсіонери можуть безплатно користуватися приміськими електричками за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.

На поїзди далекого сполучення пільга не поширюється – необхідно оплачувати повну вартість квитка.

Інші пільгові категорії

Багатодітні сім’ї

Діти з багатодітних сімей мають право на безплатний проїзд у приміських електричках за наявності відповідного посвідчення.

Студенти

Отримують 50% знижки на проїзд у поїздах далекого сполучення (плацкарт), регіональних поїздах (вагони 2 і 3 класу) та електричках.

Знижка діє лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка.

Особи з інвалідністю

Мають право на безплатний проїзд у приміських електричках.

У поїздах далекого сполучення та їх супроводжуючі можуть користуватися 50% знижкою з 1 жовтня до 15 травня.

Учасники бойових дій

Можуть безплатно користуватися приміськими електричками.

У поїздах далекого сполучення мають право на безплатний проїзд (1 раз на 2 роки туди-назад) або на 50% знижку (1 раз на рік).

Безплатний проїзд для інших категорій

До пільгових категорій належать:

Чорнобильці та їх родини.

Учасники Великої Вітчизняної війни.

Ветерани МВС, військової служби, податкової.

Батьки військових, які загинули або зникли безвісти.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Повний перелік пільгових категорій доступний на офіційному сайті Укрзалізниці.

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