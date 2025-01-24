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У Києві у рамках справи про побиття 13-річної дівчини на Оболоні допитали потерпілу та свідків конфлікту

17:56, 24 січня 2025
За фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат в Києві триває досудове розслідування.
У Києві у рамках справи про побиття 13-річної дівчини на Оболоні допитали потерпілу та свідків конфлікту
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У столиці за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва триває досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат за ч. 2 ст. 126 КК України. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як вказується, ювенальні прокурори та слідчі за участі спеціаліста – психолога в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) допитали 13-річну потерпілу.

Зі слів дівчини, як пишуть у прокуратурі, в той день знайомі «запросили її на розмову», де двоє з них на спортивному майданчику по черзі били по обличчю та погрожували закидати яйцями. В цей час ще дві дівчини знімали все на телефон. Причиною агресії стали непорозуміння між підлітками. Після конфлікту дівчина пішла додому, втім матері нічого не розповіла.

Повідомляється, що було встановлено, що дівчатам, які завдавали удари школярці та знімали це на відео, від 11 до 15 років.

Свідків конфлікту допитали за методикою «зеленої кімнати».

«Окрім цього, вже скеровано запити з метою зібрання характеристик на всіх учасників події за місцем їх проживання та навчання, а також проводиться спілкування з батьками підлітків», - зазначили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування.

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Київ досудове розслідування

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