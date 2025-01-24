Єврокомісія передала Єврораді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України

Тепер перший скринінговий звіт обговорюватимуть із державами-членами у Європейській раді.

Європейська комісія передала Європейській раді перший скринінговий звіт щодо першого кластеру "Основи" в рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу, який буде далі обговорюватися країнами-членами. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що переговори щодо вступу до ЄС поділено на 35 розділів, об’єднаних у шість кластерів, які поступово відкривають залежно від досягнень країни-кандидата. Звіт передали Раді 16 січня.

"Подання скринінгового звіту є першим кроком у переговорах щодо членства, де Комісія пояснює кандидату його права та обов'язки як держави-члена, а на другому етапі оцінює, де перебуває кандидат із точки зору правової відповідності та можливості застосовувати acquis. Звіт про перевірку минулого тижня стосується кластера 1 Fundamentals (Основи), який лежить в основі переговорів про вступ. Відповідно до Переговорних рамок цей кластер відкривається першим і закривається останнім у переговорах", - йдеться у роз’ясненні

Згідно з інформацією, скринінговий звіт тепер обговорюватимуть держави-члени у Раді.

"Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах", - деталізували в ЄК.

У Єврокомісії наголошують, що рішення щодо переговорів про вступ до ЄС мають ухвалюватися Європейською радою одноголосно. Також повідомляється, що Україна наразі проходить двосторонній процес оцінки, який триватиме до осені 2025 року.

Якщо всі умови будуть виконані, Комісія сподівається розпочати переговори з кластерів, починаючи з кластера 1 "Основи", вже у 2025 році.

"ЄС розпочав переговори про вступ з Україною в червні 2024 року. Це визнання рішучості України просуватися вперед у своєму вступі до ЄС і проводити перетворювальні реформи, незважаючи на агресивну війну Росії, яка триває. Україна впевнено рухається до вступу в ЄС", - наголосили в ЄК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.