Еврокомиссия передала Евросовету первый скрининговый отчет в рамках переговоров о вступлении Украины

Теперь первый скрининговый отчет будут обсуждать с государствами-членами в Европейском Совете.

Европейская комиссия передала Европейскому совету первый скрининговый отчет по первому кластеру "Основы" в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, который будет дальше обсуждаться странами-членами. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что переговоры по вступлению в ЕС разделены на 35 разделов, объединенных в шесть кластеров, постепенно открывающих в зависимости от достижений страны-кандидата. Отчет был передан Раде 16 января.

"Представление скринингового отчета является первым шагом в переговорах по членству, где Комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена, а на втором этапе оценивает, где находится кандидат с точки зрения правового соответствия и возможности применять acquis. Отчет о проверке прошлого недели касается кластера 1 Fundamentals (Основы), лежащего в основе переговоров о вступлении. В соответствии с Переговорными рамками этот кластер открывается первым и закрывается последним в переговорах", - говорится в разъяснении.

Согласно информации, скрининговый отчет теперь будут обсуждаться государствами-членами в Раде.

"Только что Рада согласится с тем, что начальные контрольные показатели для этого кластера выполнены, и страны представили свою позицию на переговорах, а ЕС согласовал свою позицию на переговорах, организуется Межправительственная конференция, на которой обе страны официально открывают кластер на переговорах", - детализировали в ЕК.

В Еврокомиссии подчеркивают, что решения по переговорам о вступлении в ЕС должны приниматься Европейским советом единогласно. Также сообщается, что Украина проходит двусторонний процесс оценки, который продлится до осени 2025 года.

Если все условия будут выполнены, Комиссия надеется начать переговоры с кластеров, начиная с кластера 1 "Основы", уже в 2025 году.

"ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной в июне 2024 года. Это признание решимости Украины продвигаться вперед в своем вступлении в ЕС и проводить преобразовательные реформы, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России. Украина уверенно движется к вступлению в ЕС", - отметили в ЕК.

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