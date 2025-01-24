Украинские суда установили рекорд за последние 3 года по вылову рыбы в Антарктике

Украина установила рекорд по вылову биоресурсов в Антарктике - 19 980 тонн в 2024 году.

Фото: expedicia.org

В 2024 году украинские суда добыли рекордный объем биоресурсов в водах Антарктики - 19 980 тонн, что на 54% больше, чем в 2023 году (12 945 тонн). Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Основными результатами стали:

- 19 075 тонн антарктического криля;

- 905 тонн антарктических клыкачей.

К промыслу присоединились пять судов под государственным флагом Украины:

- «SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» и «MARIGOLDS» - специализировались на вылове клыкачей;

- «MORE SODRUZHESTVA» - занималось выловом антарктического криля.

Субъекты рыбного хозяйства уплатили более 7,2 млн грн в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов. Это на 1,1 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Украинские суда работали в зоне ответственности Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР). Эта межправительственная организация контролирует вылов морских ресурсов в рамках международной Конвенции об их сохранении.

Украина является членом ККАМЛР с 1994 года, а вылов в зоне действия Конвенции осуществляется по олимпийскому принципу - до исчерпания общего лимита разрешенных к вылову ресурсов в конкретных подрайонах.

Такие достижения демонстрируют растущий потенциал Украины в сфере антарктического промысла и ее активное участие в международных инициативах по сохранению морских живых ресурсов.

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