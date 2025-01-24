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Українські судна встановили рекорд за останні 3 роки із вилову риби в Антарктиці

23:30, 24 січня 2025
Україна встановила рекорд з вилову біоресурсів в Антарктиці – 19 980 тонн у 2024 році.
Українські судна встановили рекорд за останні 3 роки із вилову риби в Антарктиці
Фото: expedicia.org
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У 2024 році українські судна здобули рекордний обсяг біоресурсів у водах Антарктики – 19 980 тонн, що на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн). Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Основними результатами стали:

  • 19 075 тонн антарктичного криля;
  • 905 тонн антарктичних іклачів.

До промислу долучилися п’ять суден під державним прапором України:

  • «SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» та «MARIGOLDS» – спеціалізувалися на вилові іклачів;
  • «MORE SODRUZHESTVA» – займалося виловом антарктичного криля.

Суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 млн грн до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 млн грн більше, ніж у попередньому році.

Українські судна працювали в зоні відповідальності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Ця міжурядова організація контролює вилов морських ресурсів у рамках міжнародної Конвенції про їх збереження.

Україна є членом ККАМЛР з 1994 року, а вилов у зоні дії Конвенції здійснюється за олімпійським принципом — до вичерпання загального ліміту дозволених до вилову ресурсів у конкретних підрайонах.

Такі досягнення демонструють зростаючий потенціал України у сфері антарктичного промислу та її активну участь у міжнародних ініціативах із збереження морських живих ресурсів.

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Мінагрополітики

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