Українські судна встановили рекорд за останні 3 роки із вилову риби в Антарктиці

У 2024 році українські судна здобули рекордний обсяг біоресурсів у водах Антарктики – 19 980 тонн, що на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн). Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Основними результатами стали:
До промислу долучилися п’ять суден під державним прапором України:
Суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 млн грн до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 млн грн більше, ніж у попередньому році.
Українські судна працювали в зоні відповідальності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Ця міжурядова організація контролює вилов морських ресурсів у рамках міжнародної Конвенції про їх збереження.
Україна є членом ККАМЛР з 1994 року, а вилов у зоні дії Конвенції здійснюється за олімпійським принципом — до вичерпання загального ліміту дозволених до вилову ресурсів у конкретних підрайонах.
Такі досягнення демонструють зростаючий потенціал України у сфері антарктичного промислу та її активну участь у міжнародних ініціативах із збереження морських живих ресурсів.
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