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У США схвалили назальний спрей для лікування депресії

23:12, 24 січня 2025
Johnson & Johnson представили революційний засіб від депресії.
У США схвалили назальний спрей для лікування депресії
Фото: psychiatrist.com.ua
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Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати назальний спрей Spravato для самостійного лікування депресивного розладу. Про це повідомляється на сайті виробника Johnson & Johnson.

Спрей містить активний компонент «ескетамін», похідний кетаміну, і вже схвалений для використання у 77 країнах світу. Його отримали понад 140 тисяч пацієнтів.

На відміну від традиційних антидепресантів, Spravato діє як неселективний антагоніст рецептора NMDA, впливаючи на нейромедіатор глутамат, дисбаланс якого може спричиняти депресію, виснаження та проблеми з концентрацією.

Під час клінічних досліджень спрей показав ефективність: 22,5% учасників, які його приймали, досягли ремісії, порівняно з 7,6% у групі плацебо.

Препарат застосовується під медичним наглядом через можливі побічні ефекти, серед яких нудота, блювання, тимчасова втома, підвищення тиску, психічна туманність і проблеми з сечовим міхуром. Пацієнтам також радять утриматися від керування автомобілем після прийому і забезпечити супровід додому.

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США медицина

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