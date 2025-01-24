В США одобрили назальный спрей для лечения депрессии

Johnson & Johnson представили революционное средство от депрессии.

Фото: psychiatrist.com.ua

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило использовать назальный спрей Spravato для самостоятельного лечения депрессивного расстройства. Об этом сообщается на сайте производителя Johnson & Johnson.

Спрей содержит активный компонент «эскетамин», производный кетамина, и уже одобрен для использования в 77 странах мира. Его получили более 140 тысяч пациентов.

В отличие от традиционных антидепрессантов, Spravato действует как неселективный антагонист рецептора NMDA, влияя на нейромедиатор глутамат, дисбаланс которого может вызывать депрессию, истощение и проблемы с концентрацией.

Во время клинических исследований спрей показал эффективность: 22,5% участников, которые его принимали, достигли ремиссии, по сравнению с 7,6% в группе плацебо.

Препарат применяется под медицинским наблюдением из-за возможных побочных эффектов, среди которых тошнота, рвота, временная усталость, повышение давления, психическая туманность и проблемы с мочевым пузырем. Пациентам также советуют воздержаться от управления автомобилем после приема и обеспечить сопровождение домой.

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