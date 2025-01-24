Изменить процедуру отбора руководителя АРМА – обязательство в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility, которое должно быть выполнено до конца марта – Анастасия Радина

Управление арестованными активами в АРМА остается проблематичным, заявила глава Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Изменения в закон о процедуре отбора руководителя АРМА, независимого аудита агентства и более прозрачного и эффективного управления активами — обязательство Украины в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility, которая должна быть выполнена до конца марта. Об этом указала глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

В свою очередь, как отметила председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа, Счетная палата отметила тенденцию к увеличению поступлений в бюджет от деятельности АРМА, но база сравнения (2022-2023 год) – очень низкая.

«В 2024 году поступления от чисто управления активами составили 1,2 млрд грн, тогда как от реализации – 1,8 млрд грн, что не совсем соответствует ожиданиям парламентариев.

Комитет согласился с рядом рекомендаций Счетной палаты и может имплементировать их в ближайших изменениях в законодательство. Кстати, законопроект о реформе АРМА – это одно из требований Ukraine Facility» – объяснила Роксолана Пидласа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде 14 января зарегистрирован законопроект 12374-2 о перезагрузке Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и усилению его институциональной способности. Инициаторами выступает группа народных депутатов – Алексей Мовчан, Ярослав Железняк, Анастасия Радина и другие.

Предлагается, чтобы со дня вступления в силу этого закона о перезагрузке:

началось формирование конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора на должность председателя АРМА и проводился конкурсный отбор;

началось формирование Комиссии по проведению независимой внешней оценки эффективности деятельности АРМА.

Половину Конкурсной комиссии по отбору нового главы АРМА будут составлять международные эксперты (3 человека из 6). Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2 членов конкурсной комиссии, определенных КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций

Кроме того, предлагается провести аттестацию работников АРМА с целью подтверждения должного уровня добродетели и профессиональной компетентности. В состав аттестационной комиссии будут входить 3 человека, определенные международными и иностранными организациями.

По словам Анастасии Радиной, управление арестованными активами в АРМА остается проблематичным. «В результате государство недополучает денежные средства, но может получить долги перед собственниками активов в случае снятия арестов или оправдательных приговоров. Однако следует также признать, что динамика показателей работы агентства положительная. Эти вопросы стали предметом обсуждения во время заслушивания нашим комитетом отчета Счетной палаты о деятельности АРМА в 2022-1 полугодии 2024 года», отметила она.

В общей сложности на территории Украины арестовано и передано в управление АРМА около 72 000 активов на сумму более 200 млрд гривен. За 2024 год АРМА получила от управления только денежными средствами около 1 млрд. грн. Поступления от управления активами в 2024 году составили 1,2 млрд гривен.

«Однако, по данным Счетной палаты, 80% постановлений о передаче активов в АРМА остаются не выполненными — то есть управление этими активами не осуществляется, а сами арестованные активы могут обесцениваться, разворовываться или продолжать де-факто работать на владельцев или третьих лиц.

Из 50 договоров о передаче активов в управление треть (17 договоров) – это передача в управление государственным предприятиям по специальной процедуре, а не результат отбора управляющего через конкурентные процедуры. Доход получен только по 64% ​​заключенных договоров. В 2024 г. такой доход поступал преимущественно за счет гарантийных платежей управляющих и дохода от управления денежными средствами. То есть, собственно управление активами практически не прибыльно.

Модель управления активами, при которой бизнес получает возмещение расходов и оплату услуг за счет прибыли от работы актива, и не получает ничего, если арест снимается до получения такой прибыли – не слишком привлекательна для бизнеса», - объяснила Радина.

Она добавила, что срок объявления конкурса по поиску управляющих в АРМА составляет в среднем 17 месяцев. «То есть Агентство не спешит с запуском процедур, которые должны привести к получению дополнительных средств в бюджет или хотя бы предотвратить формирование долгов» - подчеркнула глава Антикоркомитета.

По заключению Счетной палаты, за все время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления на сумму не менее 850 миллионов гривен. Учитывая, что большинство направленных в АРМА активов не передано управляющим, эта сумма может быть больше.

Автор: Наталя Мамченко

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