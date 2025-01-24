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В Киеве задержаны организаторы схемы фиктивных браков для иностранцев

21:54, 24 января 2025
Иностранцы платили до 3 тысяч долларов за вид на жительство.
В Киеве задержаны организаторы схемы фиктивных браков для иностранцев
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Правоохранители Киева пресекли деятельность канала незаконной легализации иностранцев, которые использовали фиктивные браки с украинками для получения вида на жительство в Украине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Схему незаконных браков разоблачили работники миграционной полиции, СБУ и криминального анализа. Организатором «бизнеса» оказался 48-летний иностранец, проживающий в Киеве. Совместно с ним действовали его земляк и 53-летняя жительница Киевской области.

Преступники предлагали гражданам Центральной Азии и Закавказья заключать фиктивные браки с украинками за вознаграждение, чтобы получить вид на жительство. Женщины соглашались вступить в брак за оплату от 2 до 10 тысяч гривен, а организаторы получали от иностранцев от 1 до 3 тысяч долларов за свои услуги.

Благодаря силовой поддержке полка полиции особого назначения №1, правоохранители провели обыски и изъяли черновые записи с данными «клиентов», денежные средства и автомобиль одного из участников.

Организатору и соучастникам схемы сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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полиция Киев иностранец

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