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У Києві затримано організаторів схеми фіктивних шлюбів для іноземців

21:54, 24 січня 2025
Іноземці платили до 3 тисяч доларів за посвідки на проживання.
У Києві затримано організаторів схеми фіктивних шлюбів для іноземців
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Правоохоронці Києва припинили діяльність каналу незаконної легалізації іноземців, які використовували фіктивні шлюби з українками для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Схему незаконних шлюбів викрили працівники міграційної поліції, СБУ та кримінального аналізу. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає в Києві. Спільно з ним діяли його земляк та 53-річна мешканка Київщини.

Злочинці пропонували громадянам Центральної Азії та Закавказзя укладати фіктивні шлюби з українками за винагороду, аби отримати посвідку на тимчасове проживання. Жінки погоджувалися вступити в шлюб за оплату від 2 до 10 тисяч гривень, а організатори отримували від іноземців від 1 до 3 тисяч доларів за свої послуги.

Завдяки силовій підтримці полку поліції особливого призначення №1, правоохоронці провели обшуки та вилучили чорнові записи з даними «клієнтів», грошові кошти та автомобіль одного з учасників.

Організатору та співучасникам схеми повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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поліція Київ іноземець

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