Путін прагне говорити про Україну – без України, цього не буде, – Андрій Єрмак

За словами керівника Офісу Президента, переговори без України та Європи не можливі.

Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Путін намагається просувати ідею переговорів із США, однак на умовах, які виключають участь України та Європи.

«путін намагається просувати ідею переговорів із США. Цього не буде. путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі», — підкреслив Єрмак.

Він додав, що Путіну потрібно або повернутися до реальності, або ж цього зробить міжнародне співтовариство. За словами Єрмака, така політика не працює в сучасному світі.

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