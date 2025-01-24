Путин стремится говорить об Украине – без Украины, этого не будет, – Андрей Ермак

По словам руководителя Офиса Президента, переговоры без Украины и Европы не возможны.

Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Путин пытается продвигать идею переговоров с США, однако на условиях, которые исключают участие Украины и Европы.

«Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире», - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Путину нужно или вернуться к реальности, или же этого сделает международное сообщество. По словам Ермака, такая политика не работает в современном мире.

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