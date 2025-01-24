Хищение 140 млн на кабелях для Укрзализныци — суд назначил депутату Бондарю 100 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 100 млн грн депутату Виктору Бондарю.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 100 миллионов гривен залога народному депутату, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами Укрзализныци при закупке кабельно-проводниковой продукции. По данным СМИ, речь идет о Викторе Бондаре.

Как сообщили в САП, на него возложили процессуальные обязанности, в частности, он не может без разрешения выезжать из Киева и Киевской области без разрешения, общаться с работниками «Укрзализныци», представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу и должен сдать все свои паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Депутата также обязали прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду и сообщать об изменении своего места жительства.

Напомним, что Бондарю объявили подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупки кабелей для Укрзализныци.

Следствие выяснило, что подозреваемый вместе с предпринимателем создали схему поставок продукции для АО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Для реализации замысла они сговорились с участниками другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ.

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