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Правительство создало Агентство национального единства и утвердило положение о Минединстве

16:52, 24 января 2025
Агентство национального единства будет стимулировать процессы возвращения граждан в Украину.
Правительство создало Агентство национального единства и утвердило положение о Минединстве
Фото: Кабинет Министров Украины
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Кабмин 24 января создал Агентство национального единства. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, основными задачами Агентства будет:

– стимулирование возвращения граждан в Украину

– усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке Украины за границей

– консультирование украинцев, проживающих за рубежом, о программах поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов

– решение комплексных вопросов и проблем при возвращении граждан в Украину

– содействие интеграции Украины в мировое пространство.

Напомним, в конце декабря 2024 года вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

Также он тогда анонсировал, что будет создано Агентство национального единства – орган, реализующий политики, которые сформирует министерство.

«Образование Агентства уже происходит, его регистрация, соответствующие нормативно-правовые акты уже находятся в Секретариате Кабинета Министров», - добавил он.

Среди функций Агентства: предоставление правовой помощи; координация сетей студентов; информирование о возможностях в Украине; противодействие дезинформации; помощь в адаптации украинцев за границей; поддержка Украины в экспертной среде; формирование голосов Украины за границей; взаимодействие с украинскими религиозными общинами за границей; содействие в трудоустройстве в Украине (дистанционные собеседования; проект содействия обеспечению сотрудниками предприятий украинского ОПК, энергетики и других приоритетных сфер).

Впоследствии Агентство национального единства откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь в Германии, Польше и Чехии, а также, возможно, в других странах. В столицах этих стран будут созданы «Хабы единства» (Unity Hub).

Кроме того, Кабмин 24 января утвердил Положение о Министерстве национального единства Украины.

Определено, что Министерство национального единства является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам национального единства Украины и совместного развития, украинского национального самосознания, информационной политики единства Украины и стратегических коммуникаций (в части полномочий по вопросам национальной единства Украины), граждан Украины, покинувших свое место жительства на территории Украины, в том числе вследствие или с целью избегание негативных последствий вооруженного конфликта и/или временной оккупации части территории Украины, выехавших за границу, содействие реализации их прав и интересов и создание условий для добровольного возвращения таких лиц в заброшенное место жительства или интеграцию по новому месту жительства в Украине.

Кроме того, признано утратившим силу Положение о Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Министерство национального единства

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