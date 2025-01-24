Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

16:52, 24 січня 2025
Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.
Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності
Фото: Кабінет Міністрів України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 24 січня створив Агенцію національної єдності. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, основними завданнями Агенції буде:

– стимулювання повернення громадян до України

– посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном

– консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань

– вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України

– сприяння інтеграції України у світовий простір.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

Також він тоді анонсував, що буде створено Агенцію національної єдності – орган, що реалізовуватиме політики, які сформує міністерство.

«Утворення Агенції вже відбувається, її реєстрація, відповідні нормативно-правові акти вже перебувають у Секретаріаті Кабінету Міністрів», - додав він.

Серед функцій Агенції: надання правової допомоги; координація мереж студентів; інформування про можливості в Україні; протидія дезінформації; допомога в адаптації українців за кордоном; підтримка України в експертному середовищі; формування голосів України за кордоном; взаємодія з українськими релігійними громадами за кордоном; сприяння у працевлаштуванні в Україні (дистанційні співбесіди; проєкт сприяння забезпеченню співробітниками підприємств українського ОПК, енергетики та інших пріоритетних сфер).

Згодом Агенція національної єдності відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а також, можливо, в інших країнах. У столицях цих країн буде утворено «Хаби єдності» (Unity Hub).

Крім того, Кабмін 24 січня затвердив Положення про Міністерство національної єдності України.

Визначено, що Міністерство національної єдності є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної єдності України та спільного розвитку, української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України), громадян України, які покинули своє місце проживання на території України, в тому числі внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав та інтересів i створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Крім того, визнано таким, що втратило чинність, Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Міністерство національної єдності

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.

Кримінальної відповідальності за дії судді Івченка наразі не існує – суддя Конституційного Суду України у відставці Іван Домбровський

Як зауважив суддя КСУ у відставці, екс-голова КСУ Іван Домбровський, на той час за постановлення суддею незаконного рішення передбачалась кримінальна відповідальність за статтею 375 КК, яка у 2020 році КСУ була визнана неконституційною, тобто, такого складу злочину на сьогодні не існує.

Закон про видалення медіа коментарів читачів у соцмережах через 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для запобігання відповідальності спрямовано на підпис Президенту

Прийнятий закон стосовно встановлення часу у 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для видалення медіа коментарів читачів, що можуть ображати, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, Верховна Рада спрямувала на підпис Президенту.

Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит

62 юриста з числа учасників добору на посаду прокурора 2024 року, зможуть стати прокурорами-стажистами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді