Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.

Фото: Кабінет Міністрів України

Кабмін 24 січня створив Агенцію національної єдності. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, основними завданнями Агенції буде:

– стимулювання повернення громадян до України

– посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном

– консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань

– вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України

– сприяння інтеграції України у світовий простір.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

Також він тоді анонсував, що буде створено Агенцію національної єдності – орган, що реалізовуватиме політики, які сформує міністерство.

«Утворення Агенції вже відбувається, її реєстрація, відповідні нормативно-правові акти вже перебувають у Секретаріаті Кабінету Міністрів», - додав він.

Серед функцій Агенції: надання правової допомоги; координація мереж студентів; інформування про можливості в Україні; протидія дезінформації; допомога в адаптації українців за кордоном; підтримка України в експертному середовищі; формування голосів України за кордоном; взаємодія з українськими релігійними громадами за кордоном; сприяння у працевлаштуванні в Україні (дистанційні співбесіди; проєкт сприяння забезпеченню співробітниками підприємств українського ОПК, енергетики та інших пріоритетних сфер).

Згодом Агенція національної єдності відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а також, можливо, в інших країнах. У столицях цих країн буде утворено «Хаби єдності» (Unity Hub).

Крім того, Кабмін 24 січня затвердив Положення про Міністерство національної єдності України.

Визначено, що Міністерство національної єдності є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної єдності України та спільного розвитку, української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України), громадян України, які покинули своє місце проживання на території України, в тому числі внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав та інтересів i створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Крім того, визнано таким, що втратило чинність, Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Автор: Наталя Мамченко

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