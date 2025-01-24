Практика судів
  1. В Україні

Розкрадання 140 млн на кабелях для Укрзалізниці — суд призначив депутату Бондарю 100 млн грн застави

17:02, 24 січня 2025
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн грн депутату Віктору Бондарю.
Розкрадання 140 млн на кабелях для Укрзалізниці — суд призначив депутату Бондарю 100 млн грн застави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави народному депутату, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі кабельно-провідникової продукції. За даними ЗМІ, йдеться про Віктора Бондаря.

Як повідомили у САП, на нього поклали процесуальні обов’язки, зокрема він не може без дозволу виїздити з Києва та Київської області без дозволу, спілкуватися з працівниками «Укрзалізниці», представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі та повинен здати всі свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Депутата також зобовʼязали прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду та повідомляти про зміну свого місця проживання.

Нагадаємо, що Бондарю оголосили підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний разом із підприємцем створили схему постачання продукції для АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Для реалізації задуму вони змовилися з учасниками іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ВАКС Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.

Кримінальної відповідальності за дії судді Івченка наразі не існує – суддя Конституційного Суду України у відставці Іван Домбровський

Як зауважив суддя КСУ у відставці, екс-голова КСУ Іван Домбровський, на той час за постановлення суддею незаконного рішення передбачалась кримінальна відповідальність за статтею 375 КК, яка у 2020 році КСУ була визнана неконституційною, тобто, такого складу злочину на сьогодні не існує.

Закон про видалення медіа коментарів читачів у соцмережах через 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для запобігання відповідальності спрямовано на підпис Президенту

Прийнятий закон стосовно встановлення часу у 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для видалення медіа коментарів читачів, що можуть ображати, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, Верховна Рада спрямувала на підпис Президенту.

Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит

62 юриста з числа учасників добору на посаду прокурора 2024 року, зможуть стати прокурорами-стажистами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді