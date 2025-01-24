Розкрадання 140 млн на кабелях для Укрзалізниці — суд призначив депутату Бондарю 100 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн грн депутату Віктору Бондарю.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави народному депутату, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами Укрзалізниці при закупівлі кабельно-провідникової продукції. За даними ЗМІ, йдеться про Віктора Бондаря.

Як повідомили у САП, на нього поклали процесуальні обов’язки, зокрема він не може без дозволу виїздити з Києва та Київської області без дозволу, спілкуватися з працівниками «Укрзалізниці», представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі та повинен здати всі свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Депутата також зобовʼязали прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду та повідомляти про зміну свого місця проживання.

Нагадаємо, що Бондарю оголосили підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний разом із підприємцем створили схему постачання продукції для АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Для реалізації задуму вони змовилися з учасниками іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.