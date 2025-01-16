Народные депутаты предлагают перезагрузить АРМА и его руководство с участием международных экспертов

Также предлагается провести проверку работников АРМА на добродетель.

В Верховной Раде 14 января зарегистрирован законопроект 12374-2 о перезагрузке Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и усилении его институционной способности. Инициаторами выступает группа народных депутатов – Алексей Мовчан, Ярослав Железняк, Анастасия Радина и другие.

Предлагается, чтобы со дня вступления в силу этого закона о перезагрузке:

началось формирование конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора на должность председателя АРМА и проводился конкурсный отбор;

началось формирование Комиссии по проведению независимой внешней оценки эффективности деятельности АРМА.

Половину Конкурсной комиссии по отбору нового главы АРМА будут составлять международные эксперты (3 человека из 6). Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2 членов конкурсной комиссии, определенных КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций

Кроме того, предлагается провести аттестацию работников АРМА с целью подтверждения должного уровня добродетели и профессиональной компетентности. В состав аттестационной комиссии будут входить 3 человека, определенные международными и иностранными организациями.

Как отмечают авторы законопроекта, они предлагают:

повышение квалификационных требований и требований относительно добродетели к кандидатам на должность председателя АРМА, расширение перечня оснований, исключающих возможность занимать должность председателя АРМА;

обновление конкурсной процедуры отбора председателя с использованием наилучшего опыта отбора руководителей национальных органов правопорядка, в том числе привлечения международных экспертов;

назначение работников в АРМА по результатам открытого конкурса с участием представителей от Общественного совета;

увеличение гарантий надлежащего материального обеспечения сотрудников АРМА;

усиление финансовой стабильности АРМА – для обеспечения надлежащего выполнения Национальным агентством своих обязанностей предлагается создание специализированного фонда с определением исчерпывающих источников его наполнения, а также порядка использования средств этого фонда;

повышение пороговой стоимости арестованного актива, превышение которой является основанием для передачи актива в АРМА, – с 200 до 500 РПМ для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года;

установление дополнительного условия, которое должно соблюдаться, для передачи актива в АРМА – возможность сохранения экономической стоимости актива в ходе управления;

установление процедуры идентификации актива на этапе решения следственным судьей, судом вопроса о передаче актива в АРМА с целью оценки экономической целесообразности такой передачи;

определение стоимости актива до его передачи в АРМА;

введение института гарантийного платежа, который может быть внесен в размере рыночной стоимости актива в обмен на сохранение такого актива во владении собственника или законного владельца с установлением следственным судьей, судом режима использования такого актива и возложением на АРМА контрольных полномочий за соблюдением установленного режима;

урегулирование процедуры сохранения актива и подготовки его к управлению с установлением четких сроков передачи актива в управление;

установление дифференциации активов на сложные (корпоративные права, единые имущественные комплексы и активы юридических лиц) и простые (другие активы);

введение арбитражных управляющих для управления сложными активами и частных исполнителей для управления простыми активами;

введение системы автоматизированного определения управляющего активами;

создание системы сертификации управляющих активами и контроля соблюдения требований управления на уровне АРМА в лице Квалификационно-контрольной комиссии;

установление дополнительных оснований для реализации активов (pre-confiscation sale) при существенной и безвозвратной потере стоимости актива или непропорционального увеличения расходов на его управление;

предусмотрение права участников гражданских и хозяйственных процессов обращаться в Национальное агентство по принятию мер по выявлению и розыску активов, за счет которых могут быть удовлетворены требования таких участников.

Автор: Наталя Мамченко

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