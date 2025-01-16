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Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

08:45, 16 січня 2025
Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.
Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів
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У Верховній Раді 14 січня зареєстровано законопроект 12374-2 щодо перезавантаження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та посилення його інституційної спроможності. Ініціаторами виступає група народних депутатів – Олексій Мовчан, Ярослав Железняк, Анастасія Радіна та інші.

Пропонується, аби з дня набрання чинності цим законом про перезавантаження:

  • розпочалося формування конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посади голови АРМА і проводився конкурсний відбір;
  • розпочалося формування Комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА.

Половину Конкурсної комісії з відбору нового очільника АРМА будуть складати міжнародні експерти (3 особи з 6). Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій

Крім того, пропонується провести атестацію працівників АРМА з метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності. До складу атестаційної комісії будуть входити 3 особи, визначені міжнародними та іноземними організаціями.

Як зазначають автори законопроекту, вони пропонують:

  • підвищення кваліфікаційних вимог та вимог щодо доброчесності до кандидатів на посаду голови АРМА, розширення переліку підстав, що унеможливлюють зайняття посади голови АРМА;
  • оновлення конкурсної процедури відбору голови із використанням найкращого досвіду відбору керівників національних органів правопорядку, зокрема щодо залучення міжнародних експертів;
  • призначення працівників у АРМА за результатами відкритого конкурсу за участі представників від Громадської ради;
  • збільшення гарантій належного матеріального забезпечення співробітників АРМА;
  • посилення фінансової стабільності АРМА – для забезпечення належного виконання Національним агентством своїх обов’язків пропонується створення спеціалізованого фонду, із визначенням вичерпних джерел його наповнення, а також порядку використання коштів цього фонду;
  • підвищення порогової вартості арештованого активу, перевищення якої є підставою для передачі активу в АРМА, - з 200 до 500 РПМ для працездатних осіб на 1 січня відповідного року;
  • встановлення додаткової умови, що має бути дотримана, для передачі активу в АРМА – можливість збереження економічної вартості активу в ході управління;
  • встановлення процедури ідентифікації активу на етапі до вирішення слідчим суддею, судом питання про передачу активу в АРМА з метою оцінки економічної доцільності такої передачі;
  • визначення вартості активу до його передачі в АРМА;
  • запровадження інституту гарантійного платежу, що може бути внесений у розмірі ринкової вартості активу в обмін на збереження такого активу у володінні власника чи законного володільця, зі встановленням слідчим суддею, судом режиму використання такого активу та покладенням на АРМА контрольних повноважень за дотриманням встановленого режиму;
  • врегулювання процедури збереження активу та підготовки його до управління, зі встановленням чітких строків передачі активу в управління;
  • встановлення диференціації активів на складні (корпоративні права, єдині майнові комплекси та активи юридичних осіб) та прості (інші активи);
  • введення арбітражних керуючих для управління складними активами та приватних виконавців для управління простими активами;
  • запровадження системи автоматизованого визначення управителя активами;
  • створення системи сертифікації управителів активами та контролю за дотриманням вимог управління на рівні АРМА в особі Кваліфікаційно-контрольної комісії;
  • встановлення додаткових підстав для реалізації активів (pre-confiscation sale) у разі істотної та безповоротної втрати вартості активу чи непропорційного збільшення витрат на його управління;
  • передбачення права учасників цивільних і господарських процесів звертатись до Національного агентства щодо вжиття заходів з виявлення та розшуку активів, за рахунок яких можуть бути задоволені вимоги таких учасників.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект АРМА

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Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

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