НАБУ і САП підтримали законопроект Давида Арахамії щодо скасування закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву, у якій зазначили про підтримку законопроекту 12367-3 щодо виключення з КПК норми про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. Також цим законопроектом пропонується взагалі виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.
Нагадаємо, що пропозиції таких змін неодноразово були предметом дискусії серед юристів стосовно того, чи дозволить це «розслідувати справи вічно», навіть якщо сторона обвинувачення роками не може зібрати докази вини особи. Також слід нагадати, що КПК поширюється не лише на справи про корупцію, тому зміни торкнуться не лише умовних корупціонерів.
Отже, законопроект 12367-3 14 січня зареєструвала група народних депутатів на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Прикметно, що у цей же день, 14 січня, Давид Арахамія зареєстрував разом з колегами альтернативний законопроект 12367-2 з такою ж назвою. Різниця у групі депутатів, які зареєстрували законопроекти в один день на одну тему, полягає у кількох прізвищах. Зокрема, під законопроектом 12367-3, який підтримує НАБУ і САП, свій підпис також поставив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
НАБУ і САП вказали, що підтримують законопроект №12367-3 і закликають народних депутатів підтримати його у першому читанні та в цілому.
«Цей законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», «базовий» законопроект 12367 про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження вніс Кабмін.
Далі наводимо висновок Головного науково-експертного управління парламенту, яке проаналізувало ключові відмінності між законопроектом №12367-3, який підтримують НАБУ та САП, і законопроектом Кабміну.
У законопроекті №12367-3 пропонується:
1) в ч. 4 ст. 219 КПК уточнити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК;
2) виключити з ч. 1 ст. 284 КПК положення п. 10 про те, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи;
3) доповнити ч. 4 ст. 284 КПК положеннями про те, що закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, крім кримінального провадження, в якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи, здійснюється прокурором на підставі та в порядку, передбаченому абз. 5 ч. 4 ст. 219 КПК. У випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1. 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, сторона захисту, потерпілий має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування;
4) в ч. 3 ст. 294 КПК (в редакції проекту) вказати, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК:
5) виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею;
6) в новій редакції ч. 3 ст. 571 КПК зазначити, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником САП;
7) в п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону «Про прокуратуру» врегулювати, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстави невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків, у тому числі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки тощо.
Відмінності поданого на розгляд проекту 12367-3 Давида Арахамії та колег від проекту Кабміну 12367 полягають у наступному:
ГНЕУ ВР звертає увагу на наступні моменти у законопроекті 12367-3, який схвалює НАБУ і САП.
В абз. 8 ч. 4 ст. 284 КПК (у редакції проекту) «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» виключається з переліку осіб, яким у кримінальному провадженні надається право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК.
«Така пропозиція, на наш погляд, є дещо сумнівною, оскільки згідно з п. 161 ч. 1 ст. 3 КПК, «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» - це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.
До цієї категорії можна віднести значну кількість суб’єктів кримінальних процесуальних відносин, наприклад:
Іншим особам, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, зокрема, надано право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК (ч. 6 ст. 28 КПК).
Звертаємо увагу, що у випадку незакінчення досудового розслідування у визначені для цього строки стосовно особи (в тому числі щодо її майна) продовжують здійснюватися процесуальні дії, чим певною мірою обмежуються її права та законні інтереси» - зазначає ГНЕУ ВР.
З огляду на це, на погляд експертів ГНЕУ, було б доцільно надати «іншій особі» право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК.
Автор: Наталя Мамченко
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