НАБУ і САП підтримали законопроект Давида Арахамії щодо скасування закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Як підкреслили у НАБУ і САП, «це дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру».

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву, у якій зазначили про підтримку законопроекту 12367-3 щодо виключення з КПК норми про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. Також цим законопроектом пропонується взагалі виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Нагадаємо, що пропозиції таких змін неодноразово були предметом дискусії серед юристів стосовно того, чи дозволить це «розслідувати справи вічно», навіть якщо сторона обвинувачення роками не може зібрати докази вини особи. Також слід нагадати, що КПК поширюється не лише на справи про корупцію, тому зміни торкнуться не лише умовних корупціонерів.

Отже, законопроект 12367-3 14 січня зареєструвала група народних депутатів на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Прикметно, що у цей же день, 14 січня, Давид Арахамія зареєстрував разом з колегами альтернативний законопроект 12367-2 з такою ж назвою. Різниця у групі депутатів, які зареєстрували законопроекти в один день на одну тему, полягає у кількох прізвищах. Зокрема, під законопроектом 12367-3, який підтримує НАБУ і САП, свій підпис також поставив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

НАБУ і САП вказали, що підтримують законопроект №12367-3 і закликають народних депутатів підтримати його у першому читанні та в цілому.

«Цей законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

скасовує норму про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування. Це дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру. Це особливо важливо для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів;

дозволяє керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді. Це унеможливить автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування;

надає САП право створювати спільні слідчі групи у справах НАБУ, що дозволить швидше розкривати складні корупційні схеми, вчинені в різних юрисдикціях;

врегульовує питання екстрадиції у корупційних злочинах: запити про видачу осіб, підозрюваних у кримінальних провадженнях НАБУ, відтепер зможуть направляти як Генеральний прокурор, так і керівник САП. Це пришвидшить процес повернення осіб до України для притягнення їх до відповідальності» – зазначено у заяві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», «базовий» законопроект 12367 про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження вніс Кабмін.

Далі наводимо висновок Головного науково-експертного управління парламенту, яке проаналізувало ключові відмінності між законопроектом №12367-3, який підтримують НАБУ та САП, і законопроектом Кабміну.

У законопроекті №12367-3 пропонується:

1) в ч. 4 ст. 219 КПК уточнити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК;

2) виключити з ч. 1 ст. 284 КПК положення п. 10 про те, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи;

3) доповнити ч. 4 ст. 284 КПК положеннями про те, що закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, крім кримінального провадження, в якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи, здійснюється прокурором на підставі та в порядку, передбаченому абз. 5 ч. 4 ст. 219 КПК. У випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1. 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, сторона захисту, потерпілий має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування;

4) в ч. 3 ст. 294 КПК (в редакції проекту) вказати, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК:

до 3 місяців – керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора, керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки);

до 6 місяців – керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки) або його першим заступником чи заступником;

до 12 місяців – Генеральним прокурором чи його заступниками, керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки);

5) виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею;

6) в новій редакції ч. 3 ст. 571 КПК зазначити, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником САП;

7) в п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону «Про прокуратуру» врегулювати, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстави невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків, у тому числі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки тощо.

Відмінності поданого на розгляд проекту 12367-3 Давида Арахамії та колег від проекту Кабміну 12367 полягають у наступному:

згідно з абз. 8 ч. 4 ст. 284 КПК (у редакції проекту 12367-3), у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 цього Кодексу, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1 або 2 ч. 2 ст. 283 цього Кодексу, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, сторона захисту, потерпілий має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування. У той же час, в аналогічній нормі КПК (в редакції проекту № 12367), право на подання вказаного клопотання має також «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування»;

альтернативним проектом в абз. 10 ч. 4 ст. 284 КПК пропонується встановити, що «у випадку задоволення клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання про закінчення досудового розслідування і закінчення строків досудового розслідування, слідчий суддя постановляє ухвалу про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування, а прокурор зобов’язаний прийняти рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, або вчинити одну з дій, зазначених у пункті 1 або 2 частини другої статті 283 цього Кодексу». Тоді як у відповідній нормі КПК (у редакції проекту № 12367) йдеться про зобов’язання прокурора «прийняти рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, або про закриття кримінального провадження».

в ч. 3 ст. 294 КПК (в редакції проекту 12367-3), на відміну від проекту 12367, пропонується передбачити, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК: до трьох місяців – керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора, заступником Генерального прокурора – керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки); до шести місяців – керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, заступником Генерального прокурора – керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки) або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців – Генеральним прокурором чи його заступниками, заступником Генерального прокурора – керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки);

в альтернативному проекті пропонується виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею;

у проекті 12367-3 частина 5 ст. 575 КПК доповнюється приписом про те, що запити про видачу у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких НАБУ, направляються Генеральним прокурором або керівником САП (особою, яка виконує його обов’язки).

ГНЕУ ВР звертає увагу на наступні моменти у законопроекті 12367-3, який схвалює НАБУ і САП.

В абз. 8 ч. 4 ст. 284 КПК (у редакції проекту) «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» виключається з переліку осіб, яким у кримінальному провадженні надається право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК.

«Така пропозиція, на наш погляд, є дещо сумнівною, оскільки згідно з п. 161 ч. 1 ст. 3 КПК, «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» - це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

До цієї категорії можна віднести значну кількість суб’єктів кримінальних процесуальних відносин, наприклад:

особу, стосовно якої здійснюється досудове розслідування (особу, якій не вручено повідомлення про підозру, але орган досудового розслідування збирає докази щодо її причетності до вчинення кримінального правопорушення);

особу, стосовно якої проводяться негласні слідчі (розшукові) дії;

власника житла чи іншого володіння, де проводиться обшук;

особу, котра перебуває в житлі чи іншому володінні під час обшуку, але не є його власником;

володільця тимчасово вилученого майна; володільця тимчасово вилучених речей та документів; третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Іншим особам, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, зокрема, надано право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК (ч. 6 ст. 28 КПК).

Звертаємо увагу, що у випадку незакінчення досудового розслідування у визначені для цього строки стосовно особи (в тому числі щодо її майна) продовжують здійснюватися процесуальні дії, чим певною мірою обмежуються її права та законні інтереси» - зазначає ГНЕУ ВР.

З огляду на це, на погляд експертів ГНЕУ, було б доцільно надати «іншій особі» право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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