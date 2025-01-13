Законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження відповідає міжнародним зобов’язанням – Ольга Стефанішина

За словами Ольги Стефанішиної, законопроект, за яким прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування без ухвали слідчого судді, відповідає міжнародним зобов’язанням.

Фото: Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження відповідає міжнародним зобов’язанням.

«Уряд вніс на розгляд ВР законопроект 12367, який відповідає домовленостям із міжнародними партнерами» - підкреслила вона.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12367 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру» щодо строків досудового розслідування.

Як вказує Ольга Стефанішина, законопроект розроблено на виконання Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ від 17 червня 2024 року і Листа про наміри та Меморандуму з МВФ від 4 жовтня 2024 року.

Новий закон не буде поширюватися на кримінальні провадження, закриті до набрання ним чинності.

Отже, з ч. 1 статті 284 КПК виключається пункт 10, за яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

При цьому у ч. 4 статті 219 КПК залишаються норми про те, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 ч. 3 цієї статті;

6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Також додається норма, за якою не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 статті 283 КПК. Тобто:

закрити кримінальне провадження;

звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

При цьому у законі про прокуратуру буде передбачено, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження у разі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки.

У статті 284 КПК передбачається, що закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, крім кримінального провадження, в якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи, здійснюється прокурором на підставі та в порядку, передбаченому абзацом 5 ч. 4 статті 219 КПК.

У випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених пунктом 1 або 2 ч. 2 статті 283 цього Кодексу, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, сторона захисту, потерпілий або інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею ВАКС, не пізніше 5 днів з дня його надходження до суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК, з урахуванням положень цієї статті.

Неприбуття у судове засідання сторін кримінального провадження або інших учасників, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

У випадку задоволення клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання про закінчення досудового розслідування і закінчення строків досудового розслідування, слідчий суддя постановляє ухвалу про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування, а прокурор зобов’язаний прийняти рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, або про закриття кримінального провадження.

Ухвала про задоволення клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання про закінчення досудового розслідування не може бути постановлена у випадку, якщо на день розгляду відповідного клопотання слідчим суддею матеріали досудового розслідування були відкриті прокурором або слідчим за його дорученням в порядку, передбаченому статтею 290 КПК.

Відбудуться зміни у статті 294 КПК, яка у чинній нині редакції передбачає, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 ч. 3 статті 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 ч. 4 статті 219 КПК до 6 місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генпрокурора.

Так, замість слідчого судді продовжувати строки до 6 місяців буде керівник обласної прокуратури або його перший заступник чи заступник, заступник Генерального прокурора.

Продовження строку досудового розслідування у такому разі здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Фактично у новій редакції буде викладено статтю 295-1 КПК, яка наразі передбачає, що у випадках, передбачених статтею 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність ухвали слідчого судді буде лише у разі, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 ч. 3 статті 219 КПК, і такий строк збираються продовжити до 12 місяців (здійснюється слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками).

Також пропонується передбачити, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником САП.

Крім того, встановлено, що клопотання про видачу особи (екстрадицію) передаються до відповідного центрального органу України через відповідну обласну прокуратуру у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. У зазначений строк керівник відповідного органу досудового розслідування у складі апарату Національної поліції, центрального апарату органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки, органу Державного бюро розслідувань безпосередньо передає Офісу Генерального прокурора, а керівник органу досудового розслідування у складі НАБУ до Офісу Генерального прокурора або САП з одночасним інформуванням Офісу Генпрокурора, клопотання про видачу особи (екстрадицію).

Запити про видачу особи у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, направляється Генеральним прокурором або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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