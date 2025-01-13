Законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства отвечает международным обязательствам – Ольга Стефанишина

По словам Ольги Стефанишиной, законопроект, по которому прокурор сможет продлить срок досудебного расследования без определения следственного судьи, отвечает международным обязательствам.

Фото: Ольга Стефанишина

Вицепремьер по вопросам евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства отвечает международным обязательствам.

«Правительство внесло на рассмотрение ВР законопроект 12367, отвечающий договоренностям с международными партнерами» - подчеркнула она.

Напомним, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12367 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О прокуратуре» о сроках досудебного расследования.

Как указывает Ольга Стефанишина, законопроект разработан во исполнение Письма о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ от 17 июня 2024 года и Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ от 4 октября 2024 года.

Новый закон не будет распространяться на уголовные производства, закрытые до вступления в силу.

Следовательно, из ч. 1 статьи 284 УПК исключается пункт 10, по которому уголовное производство закрывается в случае, если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный статьей 219 УПК, кроме случая уведомления лицо о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица.

При этом в ч. 4 статьи 219 УПК остаются нормы о том, что общий срок досудебного расследования не может превышать:

один месяц со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 ч. 3 настоящей статьи;

6 месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении нетяжкого преступления;

12 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также добавляется норма, согласно которой позже последнего дня срока окончания досудебного расследования, определенного этой статьей, прокурор обязан осуществить одно из действий, предусмотренных ч. 2 статьи 283 УПК. То есть:

закрыть уголовное производство;

обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;

обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

При этом в законе о прокуратуре будет предусмотрено, что прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства в случае непринятия процессуального решения или несовершения процессуального действия в предусмотренные законом сроки.

В статье 284 УПК предусматривается, что закрытие уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, кроме уголовного производства, в котором лицо уведомлено о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека, осуществляется прокурором на основании и в порядке, предусмотренном абзацем 5 ч. 4 статьи 219 УПК.

В случае истечения сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, и несовершения прокурором действий, предусмотренных пунктом 1 или 2 ч. 2 статьи 283 настоящего Кодекса, или неоткрытия материалов досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 290 УПК, сторона защиты, потерпевший или иное лицо , права или законные интересы которой ограничиваются в ходе досудебного расследования, имеет право подать ходатайство об обязательстве прокурора решить вопрос окончания досудебного расследования.

Ходатайство рассматривается следственным судьей местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование, а в уголовных производствах в отношении уголовных правонарушений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС, не позднее 5 дней со дня его поступления в суд для рассмотрения по правилам, определенным статьями 318-380 УПК, с учетом положений настоящей статьи.

Неприбытие в судебное заседание сторон уголовного производства или других участников, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения судебного заседания, не препятствует рассмотрению ходатайства.

В случае удовлетворения ходатайства об обязательстве прокурора решить вопрос об окончании досудебного расследования и истечения сроков досудебного расследования, следственный судья выносит определение об обязательстве прокурора решить вопрос окончания досудебного расследования, а прокурор обязан принять решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 290 УПК, или о закрытии уголовного производство.

Постановление об удовлетворении ходатайства об обязательстве прокурора решить вопрос об окончании досудебного расследования не может быть вынесено в случае, если на день рассмотрения соответствующего ходатайства следственным судьей материалы досудебного расследования были открыты прокурором или следователем по его поручению в порядке, предусмотренном статьей 290 УПК.

Произойдут изменения в статье 294 УПК, которая в ныне действующей редакции предусматривает, что если со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления досудебное расследование (досудебное следствие) невозможно закончить в срок, указанный в пункте 4 ч. 3 статьи 219 УПК, такой срок может быть продлен в пределах сроков, установленных пунктами 2 и 3 ч. 4 статьи 219 УПК до 6 месяцев – следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем, заместителями Генпрокурора.

Так, вместо следственного судьи продлевать сроки до шести месяцев будет руководитель областной прокуратуры или его первый заместитель или заместитель, заместитель Генерального прокурора.

Продление срока досудебного расследования в таком случае осуществляется по ходатайству следователя или прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законов при проведении этого досудебного расследования.

Фактически в новой редакции будет изложена статья 295-1 УПК, которая предусматривает, что в случаях, предусмотренных статьей 294 УПК, продление срока досудебного расследования осуществляется на основании определения следственного судьи, вынесенного по соответствующему ходатайству прокурора или следователя.

Необходимость определения следственного судьи будет только в том случае, если со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления досудебное расследование (досудебное следствие) невозможно закончить в срок, указанный в пункте 4 ч. 3 статьи 219 УПК, и такой срок собираются продлить до 12 месяцев (осуществляется следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с Генеральным прокурором или его заместителями).

Также предлагается установить, что в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ, вопрос о создании совместных следственных групп может рассматриваться и решаться руководителем САП.

Кроме того, установлено, что ходатайство о выдаче лица (экстрадиции) передаются в соответствующий центральный орган Украины через соответствующую областную прокуратуру в десятидневный срок со дня задержания лица на территории иностранного государства. В указанный срок руководитель соответствующего органа досудебного расследования в составе аппарата Национальной полиции, центрального аппарата органа безопасности, органа Бюро экономической безопасности, органа Государственного бюро расследований непосредственно передает Офису Генерального прокурора, а руководитель органа досудебного расследования в составе НАБУ в Офис Генерального прокурора или САП с одновременным информированием Офиса Генпрокурора, ходатайство о выдаче лица (экстрадиции).

Запросы о выдаче лица в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ, направляется Генеральным прокурором или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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