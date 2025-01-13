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Пенсіонери, люди з інвалідністю та опікуни недієздатних осіб отримають 1000 гривень зимової єПідтримки через Укрпошту

11:36, 13 січня 2025
Урядв вдосконалив механізм виплати коштів зимової єПідтримки.
Пенсіонери, люди з інвалідністю та опікуни недієздатних осіб отримають 1000 гривень зимової єПідтримки через Укрпошту
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Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

Крім того, прем’єр зазначив, що Кабмін вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

«Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців», — додав Шмигаль.

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