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У Кабміні визначили, як будуть проводити оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній

11:30, 13 січня 2025
Укренерго, Нафтогаз та Оператор газотранспортної системи України мають пройти оцінку діяльності за 2024 рік.
У Кабміні визначили, як будуть проводити оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній
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Кабінет Міністрів України затвердив Порядок оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній і вимоги до звіту про їхню роботу. Зокрема, документ передбачає, що оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язкового пройти наглядові ради таких держкомпаній:

  • ПрАТ «Національна енергетична компанія “Укренерго”»,
  • АТ «НАК “Нафтогаз України”»,
  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

У Мінекономіки зазначають, що порядок дозволить оцінити незалежність наглядових рад та відповідність їхньої роботи принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Окрім того, ухвалення цього документу є одним із зобов'язань України в межах співпраці з МВФ.

Порядок оцінки містить такі положення:

  • елементи оцінювання, щодо яких встановлюються висновки;
  • види оцінки діяльності наглядової ради;
  • критерії залучення незалежного консультанта для здійснення зовнішнього оцінювання діяльності наглядової ради;
  • порядок відбору незалежного консультанта;
  • порядок оформлення результатів оцінки;
  • порядок винесення рішення за результатами оцінки.

Документ також передбачає подачу звіту про річну роботу наглядової ради загальним зборам компанії чи уповноваженому органу управління до 30 березня кожного року. Звіт має містити дані про виконання стратегічного плану розвитку компанії, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей, визначених у листі очікування власника.

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Кабінет Міністрів України Укренерго

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