В Кабмине определили, как будут проводить оценивание деятельности наблюдательных советов госкомпаний

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок оценивания деятельности наблюдательных советов госкомпаний и требования к отчету об их работе. В частности, документ предусматривает, что оценку деятельности за 2024 год должны обязательно пройти наблюдательные советы следующих госкомпаний:
В Минэкономики отмечают, что порядок позволит оценить независимость наблюдательных советов и соответствие их работы принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.
Кроме того, принятие этого документа является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.
Порядок оценивания содержит следующие положения:
Документ также предусматривает подачу отчета о годовой работе наблюдательного совета общим собраниям компании или уполномоченному органу управления до 30 марта каждого года. Отчет должен содержать данные по выполнению стратегического плана развития компании, достижения кратко- и среднесрочных финансовых, операционных и нефинансовых целей, определенных в письме ожиданий владельца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.