В Кабмине определили, как будут проводить оценивание деятельности наблюдательных советов госкомпаний

Укрэнерго, Нефтегаз и Оператор газотранспортной системы Украины должны пройти оценивание деятельности за 2024 год.

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок оценивания деятельности наблюдательных советов госкомпаний и требования к отчету об их работе. В частности, документ предусматривает, что оценку деятельности за 2024 год должны обязательно пройти наблюдательные советы следующих госкомпаний:

ЧАО «Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”»,

АО «НАК “Нафтогаз Украины”»,

ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

В Минэкономики отмечают, что порядок позволит оценить независимость наблюдательных советов и соответствие их работы принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, принятие этого документа является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

Порядок оценивания содержит следующие положения:

элементы оценивания, в отношении которых устанавливаются выводы;

виды оценки деятельности наблюдательного совета;

критерии привлечения независимого консультанта для осуществления внешнего оценивания деятельности наблюдательного совета;

порядок отбора независимого консультанта;

порядок оформления результатов оценки;

порядок вынесения решения по результатам оценки.

Документ также предусматривает подачу отчета о годовой работе наблюдательного совета общим собраниям компании или уполномоченному органу управления до 30 марта каждого года. Отчет должен содержать данные по выполнению стратегического плана развития компании, достижения кратко- и среднесрочных финансовых, операционных и нефинансовых целей, определенных в письме ожиданий владельца.

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