Практика судов
  1. В Украине

В Кабмине определили, как будут проводить оценивание деятельности наблюдательных советов госкомпаний

11:30, 13 января 2025
Укрэнерго, Нефтегаз и Оператор газотранспортной системы Украины должны пройти оценивание деятельности за 2024 год.
В Кабмине определили, как будут проводить оценивание деятельности наблюдательных советов госкомпаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок оценивания деятельности наблюдательных советов госкомпаний и требования к отчету об их работе. В частности, документ предусматривает, что оценку деятельности за 2024 год должны обязательно пройти наблюдательные советы следующих госкомпаний:

  • ЧАО «Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”»,
  • АО «НАК “Нафтогаз Украины”»,
  • ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

В Минэкономики отмечают, что порядок позволит оценить независимость наблюдательных советов и соответствие их работы принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, принятие этого документа является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

Порядок оценивания содержит следующие положения:

  • элементы оценивания, в отношении которых устанавливаются выводы;
  • виды оценки деятельности наблюдательного совета;
  • критерии привлечения независимого консультанта для осуществления внешнего оценивания деятельности наблюдательного совета;
  • порядок отбора независимого консультанта;
  • порядок оформления результатов оценки;
  • порядок вынесения решения по результатам оценки.

Документ также предусматривает подачу отчета о годовой работе наблюдательного совета общим собраниям компании или уполномоченному органу управления до 30 марта каждого года. Отчет должен содержать данные по выполнению стратегического плана развития компании, достижения кратко- и среднесрочных финансовых, операционных и нефинансовых целей, определенных в письме ожиданий владельца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Укрэнерго

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент продлит мораторий на взыскание с госпредприятий в сфере энергетики по решениям суда

Также предусмотрено продление моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий – до 1 января 2026 года.

Законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства отвечает международным обязательствам – Ольга Стефанишина

По словам Ольги Стефанишиной, законопроект, по которому прокурор сможет продлить срок досудебного расследования без определения следственного судьи, отвечает международным обязательствам.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об освобождении оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты

Комитет одобрил законопроект об изменениях в Гражданский кодекс, предусматривающий освобождение оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты.

Бюджетный комитет возобновил штрафы поставщикам, не поставившим оружие на фронт – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что комитет исправил «ошибку», допущенную при принятии закона об отмене Хозяйственного кодекса.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о переименовании 103 судов в ближайшее время – комитет дал рекомендацию

Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании судов в первом чтении, хотя он и не содержит финансовых расчетов на изменение печатей и вывесок.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео