Ликеро-водочное производство и табачные изделия увеличили поступления в бюджет на 45%

Акцизный налог в государственный бюджет в декабре 2024 года превысил 13 млрд гривен.

Фото: portmone

В декабре 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 13,1 млрд гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров, что на 45% (4,1 млрд грн) больше по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Выполнение плановых показателей доходов в бюджет составило 104,1%, что позволило дополнительно поступить 0,5 млрд гривен. В частности, было обеспечено перевыполнение доходов по ликеро-водочной продукции и табачным изделиям.

С ликеро-водочных изделий поступило почти 1 млрд гривен, что на 9% больше запланированного показателя, дополнительно поступило 80,4 млн грн. Табачные изделия принесли бюджету почти 9 млрд гривен, что составляет 100,1% от доведенных доходов, с дополнительными 9,3 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.