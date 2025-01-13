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Лікеро-горілчане виробництво та тютюнові вироби збільшили надходження до бюджету на 45%

13:32, 13 січня 2025
Акцизний податок до державного бюджету у грудні 2024 року перевищив 13 млрд гривень.
Лікеро-горілчане виробництво та тютюнові вироби збільшили надходження до бюджету на 45%
Фото: portmone
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У грудні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 13,1 млрд гривень акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів, що на 45% (4,1 млрд грн) більше порівняно з груднем 2023 року. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Виконання планових показників доходів до бюджету становило 104,1%, що дозволило додатково надійти 0,5 млрд гривень. Зокрема, було забезпечено перевиконання доходів з лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.

З лікеро-горілчаних виробів надійшло майже 1 млрд гривень, що на 9% більше запланованого показника, додатково надійшло 80,4 млн грн. Тютюнові вироби принесли бюджету майже 9 млрд гривень, що становить 100,1% від доведених доходів, з додатковими 9,3 млн гривень.

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