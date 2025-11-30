  1. В Україні

На Полтавщині викрили схему розкрадання понад 5 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для військових

07:00, 30 листопада 2025
Посадовці міськради разом із директором приватної фірми завищили вартість техніки та провели фіктивну поставку, привласнивши бюджетні кошти.
Правоохоронці викрили масштабну схему у Полтавській області, пов’язану з незаконним заволодінням бюджетними коштами під час закупівлі супутникових телефонів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Підозру оголошено трьом посадовцям департаменту міської ради та директору приватного товариства.

За даними слідства, у 2023 році директор департаменту разом з підлеглими спеціалістами, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором товариства, забезпечили укладення договору на постачання 70 одиниць супутникових телефонів для військовослужбовців за завищеною ціною, з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, посадовці департаменту забезпечили проведення закупівлі без конкурентної процедури та визначили постачальником заздалегідь обране товариство.

Головний спеціаліст провів формальний ринковий моніторинг, урахувавши лише завищені цінові пропозиції, що дозволило створити видимість обґрунтованості ціни.

Після укладення договору директор товариства, не маючи у наявності обладнання, склав видаткову накладну із неправдивими відомостями про нібито поставку всієї партії. Інший спеціаліст департаменту, достовірно знаючи про відсутність фактичної поставки, вніс до документа завідомо неправдиві відомості про отримання супутникових телефонів.

На підставі підроблених документів директор департаменту підписав платіжні інструкції, після чого на рахунок товариства було безпідставно перераховано понад 13 млн грн.

Лише отримавши кошти, директор товариства придбав необхідні супутникові телефони у іншого постачальника за значно нижчою ціною, а різниця була привласнена учасниками схеми.

Внаслідок вказаних протиправних дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 5 млн грн.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем, службове підроблення).

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

прокуратура корупція Полтава

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
