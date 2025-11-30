  1. В Украине

В Полтавской области раскрыли схему хищения более 5 млн грн при закупке спутниковых телефонов для военных

07:00, 30 ноября 2025
Чиновники горсовета вместе с директором частной фирмы завысили стоимость техники и провели фиктивную поставку, присвоив бюджетные средства.
Правоохранители разоблачили масштабную схему в Полтавской области, связанную с незаконным завладением бюджетными средствами при закупке спутниковых телефонов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Подозрение объявлено трем должностным лицам департамента городского совета и директору частного общества.

По данным следствия, в 2023 году директор департамента вместе с подчиненными специалистами, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с директором общества, обеспечили заключение договора на поставку 70 единиц спутниковых телефонов для военнослужащих по завышенной цене, с целью получения неправомерной выгоды.

Так, должностные лица департамента обеспечили проведение закупки без конкурентной процедуры и определили поставщиком заранее выбранное общество.

Главный специалист провел формальный рыночный мониторинг, учтя только завышенные ценовые предложения, что позволило создать видимость обоснованности цены.

После заключения договора директор общества, не имея в наличии оборудования, составил расходную накладную с ложными сведениями о якобы поставке всей партии. Другой специалист департамента, достоверно зная об отсутствии фактической поставки, внес в документ заведомо ложные данные об получении спутниковых телефонов.

На основании поддельных документов директор департамента подписал платежные инструкции, после чего на счет общества было необоснованно перечислено более 13 млн грн.

Лишь получив средства, директор общества приобрел необходимые спутниковые телефоны у другого поставщика по значительно более низкой цене, а разница была присвоена участниками схемы.

В результате указанных противоправных действий местному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 5 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением, служебная подделка).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

