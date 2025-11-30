0,75 ставки — законно чи ні: Держпраці пояснила нюанси оформлення
Східне міжрегіональне управління Держпраці оприлюднило роз’яснення щодо популярного серед роботодавців формулювання «0,75 ставки» — режиму, який фактично означає роботу в умовах неповного робочого часу.
Що означає 0,75 ставки
У кадровій та бухгалтерській практиці вирази «0.75 ставки», «півставки», «часткова зайнятість» — це умовні способи позначити режим неповного робочого часу.
За законом існує лише одне визначення — неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ст. 56 КЗпП).
0,75 ставки = 75% від норми робочого часу, а отже й 75% посадового окладу у разі погодинної форми оплати.
Кому роботодавець зобов’язаний надати неповний час
За статтею 56 КЗпП роботодавець повинен встановити неповний робочий день/тиждень на прохання:
- вагітної жінки;
- матері дитини до 14 років;
- матері дитини з інвалідністю;
- особи, яка доглядає хворого родича за медичним висновком.
Оплата та права працівника
- зарплата виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
- усі трудові права працівника зберігаються повністю — неповний час не обмежує їх.
Як оформити неповний робочий час
Режим може бути встановлено:
- Під час прийняття на роботу — з фіксацією у трудовому договорі.
- Пізніше — за заявою працівника, після чого видається наказ.
- З ініціативи роботодавця — але лише із дотриманням процедури зміни істотних умов праці.
Важливо під час воєнного стану
Закон №2136-IX скасував норму про двомісячне повідомлення (ч. 3 ст. 32 КЗпП).
Тепер роботодавець зобов’язаний повідомити працівника до введення нових умов, без завчасних строків.
Якщо працівник не погоджується працювати у змінених умовах, трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП. У такому разі працівник отримує вихідну допомогу не менше середнього місячного заробітку.
Процедура за ініціативи роботодавця
Повідомити працівника про зміну істотних умов праці (встановлення 0,75 ставки).
У разі згоди — видати наказ про запровадження неповного робочого часу.
Головний принцип
Умови трудового договору встановлюються лише за взаємною згодою. Примус до підписання договору з небажаними умовами заборонено (ст. 9 КЗпП).
