0,75 ставки — законно чи ні: Держпраці пояснила нюанси оформлення

Неповний робочий час є цілком законним, однак його встановлення потребує чіткого дотримання трудових процедур та взаємної згоди між працівником і роботодавцем.

Східне міжрегіональне управління Держпраці оприлюднило роз’яснення щодо популярного серед роботодавців формулювання «0,75 ставки» — режиму, який фактично означає роботу в умовах неповного робочого часу.

Що означає 0,75 ставки

У кадровій та бухгалтерській практиці вирази «0.75 ставки», «півставки», «часткова зайнятість» — це умовні способи позначити режим неповного робочого часу.

За законом існує лише одне визначення — неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ст. 56 КЗпП).

0,75 ставки = 75% від норми робочого часу, а отже й 75% посадового окладу у разі погодинної форми оплати.

Кому роботодавець зобов’язаний надати неповний час

За статтею 56 КЗпП роботодавець повинен встановити неповний робочий день/тиждень на прохання:

вагітної жінки;

матері дитини до 14 років;

матері дитини з інвалідністю;

особи, яка доглядає хворого родича за медичним висновком.

Оплата та права працівника

зарплата виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

усі трудові права працівника зберігаються повністю — неповний час не обмежує їх.

Як оформити неповний робочий час

Режим може бути встановлено:

Під час прийняття на роботу — з фіксацією у трудовому договорі. Пізніше — за заявою працівника, після чого видається наказ. З ініціативи роботодавця — але лише із дотриманням процедури зміни істотних умов праці.

Важливо під час воєнного стану

Закон №2136-IX скасував норму про двомісячне повідомлення (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Тепер роботодавець зобов’язаний повідомити працівника до введення нових умов, без завчасних строків.

Якщо працівник не погоджується працювати у змінених умовах, трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП. У такому разі працівник отримує вихідну допомогу не менше середнього місячного заробітку.

Процедура за ініціативи роботодавця

Повідомити працівника про зміну істотних умов праці (встановлення 0,75 ставки).

У разі згоди — видати наказ про запровадження неповного робочого часу.

Головний принцип

Умови трудового договору встановлюються лише за взаємною згодою. Примус до підписання договору з небажаними умовами заборонено (ст. 9 КЗпП).

