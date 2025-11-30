0,75 ставки — законно или нет: Гоструда объяснила нюансы оформления
Восточное межрегиональное управление Гоструда опубликовало разъяснение относительно популярной среди работодателей формулировки «0,75 ставки» — режима, который фактически означает работу в условиях неполного рабочего времени.
Что означает 0,75 ставки
В кадровой и бухгалтерской практике выражения «0.75 ставки», «полставки», «частичная занятость» — это условные способы обозначить режим неполного рабочего времени.
По закону существует только одно определение — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 56 КЗоТ).
0,75 ставки = 75% от нормы рабочего времени, а значит и 75% должностного оклада в случае повременной формы оплаты.
Кому работодатель обязан предоставить неполное время
Согласно статье 56 КЗоТ работодатель обязан установить неполный рабочий день/неделю по просьбе:
- беременной женщины;
- матери ребенка до 14 лет;
- матери ребенка с инвалидностью;
- лица, осуществляющего уход за больным родственником по медицинскому заключению.
Оплата и права работника
- заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени;
- все трудовые права работника сохраняются полностью — неполное время не ограничивает их.
Как оформить неполное рабочее время
Режим может быть установлен:
При приеме на работу — с фиксацией в трудовом договоре.
Позднее — по заявлению работника, после чего издается приказ.
По инициативе работодателя — но только с соблюдением процедуры изменения существенных условий труда.
Важно во время военного положения
Закон №2136-IX отменил норму о двухмесячном уведомлении (ч. 3 ст. 32 КЗоТ).
Теперь работодатель обязан уведомить работника до введения новых условий, без заранее установленных сроков.
Если работник не соглашается работать в измененных условиях, трудовой договор прекращается по п. 6 ст. 36 КЗоТ. В таком случае работник получает выходное пособие не менее среднемесячного заработка.
Процедура по инициативе работодателя
Уведомить работника об изменении существенных условий труда (установлении 0,75 ставки).
В случае согласия — издать приказ о введении неполного рабочего времени.
Главный принцип
Условия трудового договора устанавливаются только по взаимному согласию сторон. Принуждение к подписанию договора с нежелательными условиями запрещено (ст. 9 КЗоТ).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.