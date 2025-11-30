0,75 ставки — законно или нет: Гоструда объяснила нюансы оформления

Неполное рабочее время является полностью законным, однако его установление требует четкого соблюдения трудовых процедур и взаимного согласия между работником и работодателем.

Восточное межрегиональное управление Гоструда опубликовало разъяснение относительно популярной среди работодателей формулировки «0,75 ставки» — режима, который фактически означает работу в условиях неполного рабочего времени.

Что означает 0,75 ставки

В кадровой и бухгалтерской практике выражения «0.75 ставки», «полставки», «частичная занятость» — это условные способы обозначить режим неполного рабочего времени.

По закону существует только одно определение — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 56 КЗоТ).

0,75 ставки = 75% от нормы рабочего времени, а значит и 75% должностного оклада в случае повременной формы оплаты.

Кому работодатель обязан предоставить неполное время

Согласно статье 56 КЗоТ работодатель обязан установить неполный рабочий день/неделю по просьбе:

беременной женщины;

матери ребенка до 14 лет;

матери ребенка с инвалидностью;

лица, осуществляющего уход за больным родственником по медицинскому заключению.

Оплата и права работника

заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени;

все трудовые права работника сохраняются полностью — неполное время не ограничивает их.

Как оформить неполное рабочее время

Режим может быть установлен:

При приеме на работу — с фиксацией в трудовом договоре.

Позднее — по заявлению работника, после чего издается приказ.

По инициативе работодателя — но только с соблюдением процедуры изменения существенных условий труда.

Важно во время военного положения

Закон №2136-IX отменил норму о двухмесячном уведомлении (ч. 3 ст. 32 КЗоТ).

Теперь работодатель обязан уведомить работника до введения новых условий, без заранее установленных сроков.

Если работник не соглашается работать в измененных условиях, трудовой договор прекращается по п. 6 ст. 36 КЗоТ. В таком случае работник получает выходное пособие не менее среднемесячного заработка.

Процедура по инициативе работодателя

Уведомить работника об изменении существенных условий труда (установлении 0,75 ставки).

В случае согласия — издать приказ о введении неполного рабочего времени.

Главный принцип

Условия трудового договора устанавливаются только по взаимному согласию сторон. Принуждение к подписанию договора с нежелательными условиями запрещено (ст. 9 КЗоТ).

