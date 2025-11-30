  1. В Україні

Як перевірити свої податки онлайн і що робити, якщо знайшли помилку — покрокова інструкція

07:37, 30 листопада 2025
Усе, що потрібно знати платнику для онлайн-перевірки податків і виправлення можливих розбіжностей у даних податково
Як перевірити свої податки онлайн і що робити, якщо знайшли помилку — покрокова інструкція
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Кожен платник податків має можливість самостійно та без зайвих візитів до податкової перевірити стан своїх розрахунків із бюджетом — включно зі сплатою єдиного соціального внеску. Про це нагадує Державна податкова служба.

Як отримати інформацію про свої податки

  • У приватній частині Електронного кабінету платника потрібно надіслати електронний запит за формою F/J1300207.
  • Меню: «Заяви, запити для отримання інформації».
  • У відповідь платник отримує витяг про стан розрахунків за формою F/J1400207.
  • Документ надходить до двох робочих днів після обробки запиту ІКС ДПС.
  • Якщо потрібні дані за різні роки — запити слід подавати окремо за кожен рік, але не більш ніж за останні п’ять років.

Що робити, якщо помітили помилку

У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можуть траплятися неточності — задвоєна оплата, переплата чи навіть недоплата.

У такому випадку платник має право звернутися до податкової за основним або неосновним місцем обліку.

Це передбачено Законом «Про звернення громадян».

Термін розгляду звернень

  • До 1 місяця — стандартний строк.
  • До 15 днів — якщо проблема не потребує додаткової перевірки.

Перевірка податків онлайн — проста й доступна процедура, яка економить час та допомагає впевнитися, що у ваших розрахунках із бюджетом усе в порядку.

податкова ДПС податки

