Як перевірити свої податки онлайн і що робити, якщо знайшли помилку — покрокова інструкція
Кожен платник податків має можливість самостійно та без зайвих візитів до податкової перевірити стан своїх розрахунків із бюджетом — включно зі сплатою єдиного соціального внеску. Про це нагадує Державна податкова служба.
Як отримати інформацію про свої податки
- У приватній частині Електронного кабінету платника потрібно надіслати електронний запит за формою F/J1300207.
- Меню: «Заяви, запити для отримання інформації».
- У відповідь платник отримує витяг про стан розрахунків за формою F/J1400207.
- Документ надходить до двох робочих днів після обробки запиту ІКС ДПС.
- Якщо потрібні дані за різні роки — запити слід подавати окремо за кожен рік, але не більш ніж за останні п’ять років.
Що робити, якщо помітили помилку
У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можуть траплятися неточності — задвоєна оплата, переплата чи навіть недоплата.
У такому випадку платник має право звернутися до податкової за основним або неосновним місцем обліку.
Це передбачено Законом «Про звернення громадян».
Термін розгляду звернень
- До 1 місяця — стандартний строк.
- До 15 днів — якщо проблема не потребує додаткової перевірки.
Перевірка податків онлайн — проста й доступна процедура, яка економить час та допомагає впевнитися, що у ваших розрахунках із бюджетом усе в порядку.
